狗隻入食肆｜西灣河無申請食肆疑准食客帶狗入　食環署：已巡查、口頭警告負責人

容許狗隻進入食肆措施實施數日，有食客在一間未獲批准狗隻進入的餐廳，發現鄰座食客竟在餐枱前手抱一隻狗，又引述店員指餐廳未有申請參與措施，批評餐廳做法不對，已經向食環署投訴。涉事餐廳其後在社交平台重申，並未獲政府准許狗隻進入，所以不接受攜帶寵物進入用膳。 食環署回覆《am730》指，接獲投訴後已派員巡查涉事食肆，其間未有發現狗隻，但同時已向食肆負責人和員工作出口頭警告。署方表示，會繼續留意有關食肆情況並採取適當行動。

食客批評准狗入做法不正確 在容許狗隻進入食肆措施推行第三日，有食客在社交平台一個西灣河地區群組表示，當日她在和記餐廳用餐期間，有一對男女食客入內並表示有攜同狗隻，又引述店員當時要求他們入座前先向鄰桌食客查詢是否介意。她批評餐廳未獲批但照樣容許狗隻進入做法不正確，更指事前已查清楚當區有甚麼餐廳容許狗隻進入以避開光顧，「如果門口有標籤可以帶狗我就唔入去啦。」 被指控的和記餐廳及後在社交平台發帖，表明其曾申請容許狗隻進入的牌照惟不成功，故現並不接受攜帶寵物進入用膳。