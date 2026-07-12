盧寵茂稱任期正在倒數　與下任醫衞局長俱目標貢獻市民國家

醫務衞生局局長盧寵茂上任4年，他表示任期尚餘約355日、正在倒數，他會在期內盡量做到更多，又認為大致達到上任時三大目標，包括抗疫、改善醫療系統和闖出香港。他未有正面回應之後會否繼續留在政府，無論是他餘下的工作或下任醫衞局局長，目標都很清晰，就是為香港市民和國家醫療作貢獻，又強調醫療改革沒有終點。

批過往改革失敗緣於口號式稱「醫醫相衛」

政府現正修例改革醫委會，盧寵茂在一個電視節目表示，今次是全面、透徹、具針對性改革，由篩查、調查至研訊都有改動，強調並非「口號式」改革。他又稱，為加快調查亦不會再由做行政的公務員擔任調查員，改革後如有需要會委派專業人員擔任，另考慮安排衞生署首長級、具醫療專業的官員擔任秘書處領導角色。

醫委會改革方案的業外委員比例會提升至31%，但仍低於海外地區最低的33%。盧寵茂認為，過往改革不到位的其中一個原因，緣於外界時常口號式稱「醫醫相衛」，以為只要減少醫生參與及加入更多業外委員就能解決問題，「我可以好肯定話畀大家聽，唔係㗎。」他舉例說，英國醫委會有一半屬業外委員，惟實際數目僅6人，新加坡醫委會更沒有業外委員，「周圍咁去抄唔係一定啱香港使。」