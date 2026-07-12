都大設海外學習副修課程 醫護生赴英實習助中風患者復康

中學文憑試(DSE) 將於周三（15日）放榜，不少考生正規劃未來的職業方向。香港都會大學作為首間應用科學大學，今年增設「海外學習副修課程」，支持學生赴海外交流學習。有修讀醫療護理課程的學生遠赴英國公立醫院體驗臨床實習，亦有商科學生往迪拜五星級酒店，接待世界各地旅客。都大盼透過海外交流與實習機會，助學生拓闊國際視野，全面提升競爭力。 即將從醫療護理課程畢業的蘇穎禧，今年初往英國修讀物理治療課程，並於當地一間公立醫院完成臨床實習，主要在神經科病房協助中風及脊髓損傷患者復康。他直言，實習過程中經歷由學生過渡成職場新鮮人，亦親身體驗英國公立醫院的臨床模式和醫療制度，形容是一個非常難得的機會。

商科生赴迪拜五星級酒店 體驗國際級營運文化 商業管理與旅遊向來是熱門課程，都大同樣為相關學系提供不同的海外學習機會。現就讀「國際款待及景區管理榮譽工商管理學士」四年級的葉芷茵，早前往國際旅遊樞紐迪拜，於當地的五星級酒店展開為期兩個月的實習。她認為當地的服務風格較從容，與以高效節奏見稱的香港截然不同，這次經驗讓她深入了解到國際級酒店營運，同時堅定了她未來往海外發展的決心。 另一位修讀「航空服務管理榮譽工商管理學士」三年級的蔡珮穎，她於澳洲一間大學修讀商業及市場學相關科目，並完成一個學期的交流。她分享指，當地的課堂氣氛活躍開放，學生亦積極參與課堂討論。她形容今次交流，令她提早適應國際化的氛圍，並提升與不同文化背景人士的合作能力。

26/27 學年設 49 個聯招課程 涵蓋多個範疇 都大校長林群聲教授表示，大學新增「海外學習副修課程」鼓勵學生到海外的交流，接觸不同文化和學術環境，擴闊眼界與人脈，讓他們在這個急速轉變的世界，不僅學習專業知識，更要有國際視野和實戰經驗。 都大今年開設「海外學習副修課程」，讓本科生前往德國、法國等伙伴院校進行一學期的交流學習，並每年額外撥款450萬港元，提供100個獎學金名額。除此之外，校方在課程開辦方面亦緊貼社會發展及行業需求，大學於2026/27學年提供49個聯招課程，涵蓋人文社會科學、商業管理、教育及語文、護理及健康，以及科技等多個範疇。