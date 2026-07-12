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出版：2026-Jul-12 17:17
更新：2026-Jul-12 17:17

世界盃｜將軍澳小學300師生家長睇8強賽　原「世界盃之夜」僅40人有興趣

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佛教志蓮小學的學生在校內禮堂欣賞世界盃8強賽事，十分興奮。(吳康琦攝)

佛教志蓮小學的學生在校內禮堂欣賞世界盃8強賽事，十分興奮。(吳康琦攝)

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世界盃最後兩場八強賽事香港時間今早上演，將軍澳佛教志蓮小學原擬舉行「世界盃之夜」，邀請學生與家長凌晨回校觀賞球賽。在考慮各項因素後，包括只有約40名家長有興趣後，校方最終改為日間「世界盃八強親子同樂日」，約300名師生和家長周日齊集學校，一同見證阿根廷以3比1擊敗瑞士晉級。

羅金源透露，原擬舉辦的「世界盃之夜」僅40多組家長和學生有意參與，連同其他因素遂改辦同樂日。(吳康琦攝) 鍾志光(前排左三)稱是他首次在學校觀賞球賽。(吳康琦攝) 佛教志蓮小學的學生在校內禮堂欣賞世界盃8強賽事，十分興奮。(吳康琦攝) 佛教志蓮小學的學生在校內禮堂欣賞世界盃8強賽事，十分興奮。(吳康琦攝) 佛教志蓮小學的學生在校內禮堂欣賞世界盃8強賽事，十分興奮。(吳康琦攝)

阿根廷與瑞士進攻均呼聲不絕

佛教志蓮小學一眾師生和家長，在暑假的周日也回校參與「世界盃親子同樂日」，除可在禮堂觀看阿根廷與瑞士8強賽，還可參與6個足球主題攤位遊戲。禮堂多名師生均穿上阿根廷球衣，包括美斯球衣，期間每當阿根廷進攻都會引來觀眾大聲歡呼，縱然如此瑞士隊進攻期間呼聲亦不絕。

自言並非狂熱球迷的佛教志蓮小學校長羅金源，今日身穿利物浦球衣回校。他表示，活動最初由體育組老師提議，考慮到學校曾經舉辦宿營，加上世界盃四年一度機會難得，遂二話不說同意「世界盃之夜」。他透露，校方原希望最少有60組家長同學參與，但最終只有約40組家長學校希望凌晨回校觀賽，再考慮到或增加老師工作量，包括照顧低年級同學，最終改為現有安排，又稱未想過活動在社會引起迴響。

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鍾志光讚「世界盃之夜」屬好體驗

資深體育評述員鍾志光亦有現身同樂日，他指校方最初提出的「世界盃之夜」對學生而言是很好的體驗，而凌晨開放校舍觀賽亦不大問題，惟理解各方有不同顧慮。曾擔任中學老師的他續說，今次是首次在學校睇波，又希望政府可嘗試協調，讓市民在免費電視台都能看到賽事直播，使運動賽事推廣得更普及。

學生劉雋雅一家四口到場觀賽，他們表示4人均支持瑞士，來自英國的劉父笑稱上一場英格蘭勝出後，不希望自己的國家隊對阿根廷美斯，因此支持瑞士隊。劉父母稱，平日間中會與家人一同看球賽，但要看畢一整場對小朋友而言有點吃力，認為今次活動就是一個好機會感受足球盛事氣氛。

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佛教志蓮小學劉同學一家四口均支持瑞士隊。(吳康琦攝) 佛教志蓮小學的學生在校內禮堂欣賞世界盃8強賽事，十分興奮。(吳康琦攝) 佛教志蓮小學的學生在校內禮堂欣賞世界盃8強賽事，有學生與家長一同穿上阿根廷隊球衣。(吳康琦攝) 佛教志蓮小學「世界盃親子同樂日」另設足球主題遊戲。(吳康琦攝) 佛教志蓮小學「世界盃親子同樂日」另設足球主題遊戲。(吳康琦攝) 佛教志蓮小學「世界盃親子同樂日」另設足球主題遊戲。(吳康琦攝) 佛教志蓮小學的學生在校內禮堂欣賞世界盃8強賽事，十分興奮。(吳康琦攝)
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