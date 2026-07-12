世界盃｜將軍澳小學300師生家長睇8強賽　原「世界盃之夜」僅40人有興趣

世界盃最後兩場八強賽事香港時間今早上演，將軍澳佛教志蓮小學原擬舉行「世界盃之夜」，邀請學生與家長凌晨回校觀賞球賽。在考慮各項因素後，包括只有約40名家長有興趣後，校方最終改為日間「世界盃八強親子同樂日」，約300名師生和家長周日齊集學校，一同見證阿根廷以3比1擊敗瑞士晉級。

阿根廷與瑞士進攻均呼聲不絕

佛教志蓮小學一眾師生和家長，在暑假的周日也回校參與「世界盃親子同樂日」，除可在禮堂觀看阿根廷與瑞士8強賽，還可參與6個足球主題攤位遊戲。禮堂多名師生均穿上阿根廷球衣，包括美斯球衣，期間每當阿根廷進攻都會引來觀眾大聲歡呼，縱然如此瑞士隊進攻期間呼聲亦不絕。

自言並非狂熱球迷的佛教志蓮小學校長羅金源，今日身穿利物浦球衣回校。他表示，活動最初由體育組老師提議，考慮到學校曾經舉辦宿營，加上世界盃四年一度機會難得，遂二話不說同意「世界盃之夜」。他透露，校方原希望最少有60組家長同學參與，但最終只有約40組家長學校希望凌晨回校觀賽，再考慮到或增加老師工作量，包括照顧低年級同學，最終改為現有安排，又稱未想過活動在社會引起迴響。