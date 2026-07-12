狗隻入食肆｜何敬康倡做有質素負責任狗主　盼部分主人勿「玩爛」政策

容許狗隻進入食肆措施推行數日，截至第四日名單共有937間食肆准許狗隻進入。不過，實行短短數日已經引起不少爭議，包括有主人用食肆餐具向狗隻餵食、寵物坐上座椅等違規情況被發現。立法會議員何敬康感嘆，若部分狗隻主人把政策「玩爛」、令其他客人反感，食肆最後可能只能暫停容許狗隻准入，呼籲大眾一同珍惜好不容易爭取到的空間，做個有質素、負責任的狗主。

憂食肆為平衡只能暫停狗隻進入

何敬康在社交平台表示，作為不折不扣的愛狗之人，平日最喜愛帶狗隻四處走，憶述最初聽到狗隻獲准進入食肆正式推行後，與很多狗主一樣都感到好興奮，認為香港終向寵物友善城市邁出一大步。未料，他最近留意到很多相關投訴和負面新聞，「老實講，心裡真係越睇越沉。」他提到，必須承認部分主人確實未夠自律，甚至視政策為理所當然，「作為同路人我睇到都覺得好無奈，更何況是普通食客？」

衞生是食肆最重要的一環。何敬康認為社會要明白「寵物友善」從來都不是理所當然，相信食肆選擇向狗隻開放，背後都承受了很大壓力，又稱老闆既要顧及寵物主人，亦要照顧怕狗或注重衞生的一般客人，坦言當一眾狗主把政策「玩爛」、令其他客人反感，而食肆老闆又左右做人難，「最後為了平衡大局和生意，唯一的出路可能就是無奈暫停容許狗隻進入。」