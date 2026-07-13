將軍澳商場直播世盃8強戰 吸逾千球迷逼爆商場睇波

世界盃八強賽事掀起全城足球熱潮，恒基地產旗下將軍澳MCP新都城中心昨日（12日）舉辦「7.12無制限睇波派對」，於L1天幕廣場打造2,000呎草地足球場主題觀賽區，並以280吋4K巨幕直播阿根廷對瑞士賽事，吸引逾千名球迷到場觀戰，見證四強誕生。活動邀請港超聯冠軍傑志球員甘智健、林樂勤、陳丞臻及馬高斯山度士，以及ViuTV《螢花》女子足球隊成員Faye、Icy、樂琳及表妹現身商場，現場氣氛相當熾熱。

為帶動消費及夜晨經濟，MCP新都城中心即日起至7月20日設置24小時觀賽區，並聯同商戶推出多項足球主題優惠，其中麥當勞延長至24小時營業，商場亦推出「Goal Goal Goal打氣市集」，吸引家庭客及年輕客群。將軍澳居民陳先生表示，難得周末上午有世界盃賽事，一家三口可一同觀賽兼用膳購物；阿根廷球迷鄧小姐及王先生則認為，商場睇波可與不同年齡球迷交流，氣氛較在家觀賽更熱烈。