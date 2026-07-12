DSE放榜2026｜學友社料5科22分才穩入八大

中學文憑試(DSE)周三放榜。今屆DSE考生人數及參與大學聯招申請人數均按年升約5%。學友社預計考獲五科22分穩入八大，因應考生人數上升加劇聯招競爭，考生應採取較「穩陣」的選科策略；同時亦可考慮聯招以外的升學途徑。另外，提醒學生在使用人工智能(AI)諮詢選科建議時，應同時參考專業人士意見，經比較後再作決定。 學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今屆DSE考生人數增至約5.8萬人，按年增約5.2%；而截至去年12月初，大學聯招申請人數亦上升約5.5%。他指，人數增加下，升學形勢存在多項變數，包括考生整體表現是否較去年理想、課程競爭或進一步加劇；聯招學額最終如何分配予聯招考生仍有變數；以及自修生人數增加，有關學生表現未必反映於公開統計資料內。估計須考獲5科至少22分才有較大機會入讀八大院校，考生應及早規劃不同升學方案，為放榜做好準備。

首三志願倡採取「穩陣」選擇 針對選科策略，吳寶城建議考生作全面準備，先預計自己的分數及成績；就Band A(首三志願)方面，倡採取「穩陣」選擇，當中首選可填報心儀學科，而第二選擇宜達到去年收生成績中位數，至於第三志願則可參考相關課程去年收生成績中位數，並以高於其約5個百分位的作考慮，以增加入讀大學的機會。 他又提醒，考生不應只以分數作唯一參考，因為大學收生時仍會考慮不同因素，包括個別科目的比重、指定科目要求、面試表現，以及院校實施的彈性收生安排。學友社亦建議考生善用各院校提供的聯招計分器，以較準確評估入學機會。

吳寶城又指，為避免「失手」，應考慮聯招以外的升學途徑，如副學士、SSSDP(指定專業/界別課程資助計劃)及自資學位課程等，並透過教育局所設立的「專上課程電子預先報名平台」(E-APP)完成申請，確保在放榜前已有學位在手，再按個人成績作明確而靈活的選擇。

近年不少考生利用AI工具分析成績及評估升學機會。學友社執行總監梁國成提醒，AI可以作為參考工具，但不應視為唯一依據。他建議考生主動向學校升學輔導老師、社工，以及專業升學輔導機構尋求意見，透過多方面資訊綜合作出判斷，避免過度依賴單一平台分析結果。 放榜輔導熱線首日接19來電 本港已有多元出路，但應屆考生及其家長在放榜前夕難免忐忑。放榜輔導熱線2503 3399前日啟用，學友社透露，首日已接獲19宗查詢，分別10名家長及9名學生，超過10人表示焦慮和擔憂。學友社執行總監梁國成指，雖然宗數較往年跌18%，但每宗通話時間增多，最長達180分鐘。他建議家長或朋輩可觀察和鼓勵應屆考生，家長亦可預留時間和空間，不要急於斷定成敗，多關心及聆聽子女的聲音。