共創明Teen千人遊海洋公園 孫玉菡盼學員自我增值

「共創明『Teen』計劃 Crossover 入境事務處青少年領袖團：千人海洋公園探索之旅2026」今日舉行，吸引逾千名來自18區基層青少年及入境處青少年領袖團隊員參與。勞工及福利局局長孫玉菡為活動致辭時表示，共創明「Teen」計劃推行至今，成績有目共睹；根據理工大學的實證研究結果，學員參與計劃一年後，在個人能力及心理質素上均取得明顯進步，希望今年參與計劃的學員把握機會自我增值，為未來追夢奠定基礎。
同場出席活動的入境事務處處長郭俊峯表示，一對港產大熊貓「加加」和「得得」下月中滿兩歲，呼籲大家多關注兩隻大熊貓，並希望參與活動的成員明白到海洋公園對動物救援、繁殖及科研等工作的意義。
連續三年辦千人海洋探索之旅 推動生態保育
海洋公園連續第三年為共創明「Teen」計劃學員安排千人海洋探索之旅。海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，海洋公園不僅是非牟利法定機構，也是註冊慈善團體，核心使命是推動生態保育與自然教育。他又向學員分享園方多項保育數據，包括團隊至今已為超過2,300隻野生猴子完成微創絕育手術，以減少人猴衝突，並處理超過700宗本地鯨豚救援個案。園方將持續開展各類保育工作，教育下一代愛護自然、守護生物多樣性。