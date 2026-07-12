共創明Teen千人遊海洋公園 孫玉菡盼學員自我增值

「共創明『Teen』計劃 Crossover 入境事務處青少年領袖團：千人海洋公園探索之旅2026」今日舉行，吸引逾千名來自18區基層青少年及入境處青少年領袖團隊員參與。勞工及福利局局長孫玉菡為活動致辭時表示，共創明「Teen」計劃推行至今，成績有目共睹；根據理工大學的實證研究結果，學員參與計劃一年後，在個人能力及心理質素上均取得明顯進步，希望今年參與計劃的學員把握機會自我增值，為未來追夢奠定基礎。

同場出席活動的入境事務處處長郭俊峯表示，一對港產大熊貓「加加」和「得得」下月中滿兩歲，呼籲大家多關注兩隻大熊貓，並希望參與活動的成員明白到海洋公園對動物救援、繁殖及科研等工作的意義。