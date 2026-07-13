紅磡工廈豪裝變非法夜總會 提供毒品速遞陪酒女 警拘65人

犯罪團夥將紅磡多個工廈單位豪裝成為非法夜總會，提供酒精飲品、毒品及陪酒小姐服務，亦在西九龍區開設多個非法釣魚機賭博場所。警方日前採取行動，拘捕65人，包括5名骨幹成員，以及10名持雙程證內地女子涉在夜總會提供陪酒或陪唱服務。行動中，檢獲包括俗稱「Happy粉」的混合毒品等毒品，市值約19萬元。警方初步調查發現，其中一名集團核心成員的私人戶口於過去數年間處理超過1,300萬元犯罪得益。

警方於上周五及六採取行動，拘捕40男25女(25至63歲)，包括23男9女本地人，14男15女內地人，另4人為澳門人、外籍男女及非華裔。各人涉販運危險藥物、管有危險藥物、無牌供應酒類飲品、在沒有領有酒牌的處所飲酒、違反逗留條件、串謀經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博，以及洗黑錢等。其中一名被捕女子暫控一項販運危險藥物及一項無牌藏有酒類飲品可作販賣用途罪，案件於今日在九龍城裁判法院提堂。