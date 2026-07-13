紅磡工廈豪裝變非法夜總會 提供毒品速遞陪酒女 警拘65人

犯罪團夥將紅磡多個工廈單位豪裝成為非法夜總會，提供酒精飲品、毒品及陪酒小姐服務，亦在西九龍區開設多個非法釣魚機賭博場所。警方日前採取行動，拘捕65人，包括5名骨幹成員，以及10名持雙程證內地女子涉在夜總會提供陪酒或陪唱服務。行動中，檢獲包括俗稱「Happy粉」的混合毒品等毒品，市值約19萬元。警方初步調查發現，其中一名集團核心成員的私人戶口於過去數年間處理超過1,300萬元犯罪得益。
警方於上周五及六採取行動，拘捕40男25女(25至63歲)，包括23男9女本地人，14男15女內地人，另4人為澳門人、外籍男女及非華裔。各人涉販運危險藥物、管有危險藥物、無牌供應酒類飲品、在沒有領有酒牌的處所飲酒、違反逗留條件、串謀經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博，以及洗黑錢等。其中一名被捕女子暫控一項販運危險藥物及一項無牌藏有酒類飲品可作販賣用途罪，案件於今日在九龍城裁判法院提堂。
調查發現，涉案集團在紅磡多個工廈單位經營非法夜總會，除提供酒水服務及大型音響設備外，亦涉嫌供應毒品；為增加收入，更會派專車由尖沙咀區接送舞小姐到上址提供陪酒及陪唱服務。警方在該3個工廈單位，拘捕19男7女(25至45歲)，包括8名內地男子和3名內地女子；探員之後突擊搜查尖沙咀區內兩間相關夜總會，以涉嫌違反逗留條件拘捕10名持雙程證內地女子，全部涉嫌在夜總會提供陪酒服務，年齡介乎25至40歲。
據了解，涉事非法夜總會裝修豪華，場內亦設有卡拉OK房間，包房費用約1萬元，而每名舞小姐則收費約2,200元。
一核心成員戶口清洗黑錢1300萬
另外，警方反三合會行動組針對非法賭博活動，搜查該犯罪集團於西九龍區內3個非法釣魚機賭博場所，以及一個位於旺角住宅大廈內，相信屬於集團職員宿舍及物資貨倉。調查顯示，集團在西九龍經營多個「釣魚機」賭檔，並向賭客收購銀行傀儡戶口處理賭博得益，再將有關款項轉入集團核心成員私人戶口提取現金，以清洗犯罪得益。財富調查顯示，其中一名集團核心成員的私人戶口於過去數年間處理超過1,300萬元犯罪得益。行動中，警方拘捕21男8女，涉嫌洗黑錢、串謀經營非法賭博場所、經營賭博場所及在非法賭博場所內賭博，並檢獲20部遊戲機底板、一批讀卡器、賭博積分卡及約4.7萬元賭款。
警方表示，將繼續透過情報主導及跨部門執法行動，打擊各類非法處所及相關犯罪活動，阻截三合會收入來源。