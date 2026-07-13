am專訪｜一粒骰仔穿越筲箕灣時光、文化地標 官中學生設計桌遊守護社區記憶

曾是香港八大漁港之一的筲箕灣，見證時代的變遷，並承載著一眾居民的集體回憶。為了推廣文化傳承，區內一間中學設計一款桌遊，將社區歷史融入遊戲內；有份設計的學生坦言，在實地考察取材時才深入認識三級歷史建築譚公廟。校方合共製作500套桌遊，贈送予區內中小學及跨區官立學校，盼將珍貴的社區歷史文化傳承下去。 文︰關淑婷、圖:林俊源

由數名筲箕灣官立中學的中五學生設計，一款名為「時光守護者」桌上遊戲，糅合了該區歷史文化元素，棋盤上亦特別印上筲箕灣地標建築，如福德祠廟群、明華大廈等。遊戲玩法參考了飛行棋和大富翁，玩家透過擲骰子決定棋子前進步數，當棋子停在特定格子時，會觸發不同的任務和挑戰，如玩家要抽卡回答與筲箕灣相關的問題——「九十年代樂壇四大天王黎明、劉德華、郭富城及張學友，哪一位居於明華大廈？」答對即可得分，遊戲亦附有一本手冊，詳細介紹各地標的歷史變遷，讓玩家寓學習於遊戲。

設計團隊實地考察 了解筲箕灣歷史 參與設計的學生鄭月桐表示，團隊在設計時進行大量資料搜集及實地考察，深入研究筲箕灣歷史與文化，考慮到該區昔日為避風塘的獨特背景，團隊特意挑選了多個與水上人生活息息相關的地標放進遊戲，包括曾是漁民當舖，現時已轉型的「漢和金舖」、天后古廟、培記船廠等，讓玩家了解該區的變遷。

玩家能邊玩邊了解當區歷史文化外，團隊同樣在過程中獲益匪淺。在該區土生土長的學生黃美瑤分享指，以往每年佛誕都會看到舞龍舞獅由東大街巡遊至譚公廟，惟她對譚公廟僅一知半解，直至這次實地考察時，才得悉原來譚公廟是香港三級歷史建築物，「呢個真係要深入了解先至知，本身我喺度住咁多年都唔知」。在考察期間，團隊亦得悉不少老店老闆慨嘆自身行業已步入夕陽、面臨無人繼承的困境，讓團隊意識文化傳承的重要性，黃美瑤直言，「由細到大都喺呢個社區，梗係希望歷史可以傳承，令到筲箕灣可以繼續發展」。