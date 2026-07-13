醫委會改革全面具針對性 盧寵茂：秘書處人員失職 公務員事務局跟進

拖延16年的雙非嬰兒黎遠建腦癱案，觸發醫委會改革，目前政府正修例改革醫委會。醫務衛生局長盧寵茂形容，今次改革是全面而具針對性地處理申訴機制，包括由調查到研訊均會改善；又指坊間要求增加業外委員比例無法解決問題。他又透露，腦癱案中涉不應延誤的地方，已經把秘書處相關人員交予公務員事務局跟進，若有人失職會按機制處理。 盧寵茂昨出席一個電視節目時表示，今次改革是全面、透徹、具針對性改革，由篩查、調查至研訊都有改動，強調並非「口號式」改革。他又指，以往多由做行政工作的公務員擔任調查員，改革後如有需要會委派專業人員擔任；而衛生署首長級和具醫療專業的官員，會作為秘書處的領導角色。

政府預計改革後的平均處理申訴時間可減至約29個月，對於日後是否不再出現調查時長超過5年的個案，盧寵茂回應稱不能「劃一條線」去保證；又指案件若涉刑事檢控或死因庭程序，醫委會需要在相關程序完成後才可開始研訊。 醫委會改革方案的業外委員比例會提升至31%，但仍低於海外地區最低的33%。盧寵茂認為，過往改革不到位的其中一個原因，緣於外界時常口號式稱「醫醫相衛」，以為只要減少醫生參與及加入更多業外委員就能解決問題，「我可以好肯定話俾大家聽，唔係㗎。」他舉例說，英國醫委會有一半屬業外委員，惟實際數目僅6人，新加坡醫委會更沒有業外委員，「周圍咁去抄唔係一定啱香港使。」

對於在黎遠建案中醫委會秘書處是否有人失職，盧寵茂指，案件處理過程中牽涉到不應延誤的地方，已經把秘書處相關人員交予公務員事務局跟進；若有行政人員失責或工作表現不符理想，局方會按既有機制安排，但未有透露涉及多少人及其職級。 未正面回應會否留任 上任時三大目標達到 盧寵茂出任局長4年，任期尚餘不到一年。他表示，由醫生到成為大學教授，到出任政府官員，是人生光榮的使命。他指，任期尚餘約355日、正在倒數，會在期內盡量做到更多；又認為大致達到上任時三大目標，包括抗疫、改善醫療系統和闖出香港。