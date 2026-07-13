的士車隊發牌1年 規模僅達目標57% 充電設備不足 網約發展存變數 營辦商冀追落後 議員形容進退兩難

的士車隊獲政府發出牌照營運將滿一年，惟實際車輛數目仍與預期規模有顯著落差。運輸署回覆本報查詢指，在車隊正式運作首10個月，全港有近2,000輛車隊的士投入服務，僅及署方最初要求的3,500輛完整規模五成七，仍欠43%才能達標。有營辦商坦言目前車數尚未符合政府要求，但根據目前增長趨勢，有信心下半年能達標，又透露充電仍然是最大挑戰。有立法會議員認為，市面充電設施不足影響營辦商換車及請司機，形容的士車隊現時進退兩難，料觀望至明年網約車發牌規管落實後，車隊發展走向會更明朗。

記者：羅庸軒

政府去年7月先後向5支的士車隊發出為期5年的正式的士車隊牌照，牌照條件列明它們要在發牌後4個月達到合計3,500輛車隊的士，每支車隊規模介乎300輛至1,000輛不等。本報向運輸署查詢5支車隊各自目前實際車數及人手，獲回覆稱截至5月底合共有近2,000輛車隊的士，佔目標57%、比3月中多500輛，換言之仍欠43%才達到原定規模目標。人手方面，截至5月底已有約2,400名車隊司機投入服務，較3月中多400人；各支車隊同期合共完成約420萬宗行程，其中3月中至5月底共有132萬宗行程，推算期內日均約16,700宗行程。

有車隊爭停車場優惠減充電成本 Amigo車隊聯合創辦人關俊文接受專訪時提到，過去一年營運過程面對不少挑戰，但整體的士行業都正朝著良好方向發展，車隊亦吸引到一批較年輕、服務質素較好的司機加入，為行業注入新景象。目前Amigo車隊以電動車為主力，關俊文指本港充電配套仍顯著不足，與傳統石油氣的士加氣只需數分鐘相比，電動的士司機要耗費較長時間尋找充電站，甚至要付費泊入商場停車場充電，新人或擔心影響時間與收入而卻步加入。他透露，其車隊有與個別停車場爭取優惠，如任何消費都可豁免一小時時租等，又與部分充電公司洽商專屬折扣，減低司機成本。他坦言，最初是預計政府會提供較多充電裝置供電動公共交通工具使用，但目前只好依靠民間或商業機構支持電動的士充電。

早前Amigo目標有1,000輛的士投入服務，關俊文坦承仍未做到，但未有透露確實數字，又指一年過去社會對車隊的士認識加深，「上年可能大家只聽過個名」，加上政府已要求所有的士須提供電子支付及安裝行程紀錄系統等，這些設備的士車隊本身均配備，有助招募司機和牌主加入，另預期網約車規管落實會令部分司機轉投的士業。他稱，Amigo每個月都有很多新車出牌，預期下半年能達到牌照要求。此外，車隊現時有小量直接聘用的月薪制司機，設有底薪及每單行程分成，他相信有助車隊接受和營運更多預約訂單，司機也可及早了解與規劃工作。

陳恒鑌

陳恒鑌料市場將迎大變化 立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌稱，現時的士業界仍面對很大困難，一方面沿用石油氣車款的新車選擇有限，如更換新能源汽車就因市面沒有足夠的充電樁，增加出租和請司機難度。他坦言，即使營辦商願意投資買車，「冇人揸就冇用」，認為充電樁困擾整個行業發展，政府要加緊處理充電樁問題。陳恒鑌又指，車隊發展目前進退兩難，「進又要有司機，退嘅話又有部分車已經投資」，惟不代表車隊毋須達到原定規模，建議政府提供多些措施鼓勵換車和招聘，使車隊盡快達標。他相信落實網約車發牌規管後，整個的士和網約車市場將迎來大變化，料觀望至明年的士車隊發展走向會更明朗。

運輸署表示，有協助安排車隊營辦商參與勞工處的地區招聘會及專題招聘會，各車隊亦一直採取不同措施招募更多的士司機和車主加入，署方會持續督促各車隊營辦商持續改良服務、加快招募司機及車主，推動各車隊邁向所承諾的規模。

營辦10月運署收260投訴 佔同期的士2.8% 的士車隊服務質素備受社會關注，運輸署回覆查詢指，車隊投入服務約10個月共有約260宗投訴，主要與司機服務態度、駕駛行為及收費等有關，佔同期約9,300宗涉及的士服務的投訴2.8%。署方續稱，普遍來說公眾對車隊的士服務評價正面，認為車輛型號選擇較多、車齡較新、車廂寬敞整潔，車隊司機亦待客有禮。Amigo車隊聯合創辦人關俊文稱，車隊收到的投訴「其實真係唔多」，大部分個案緣於誤會或對行車路線感不解，如有爭議亦可翻看車內監察系統釐清事實，又認為社會看到的僅屬「好個別嘅例子」。