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出版：2026-Jul-13 07:58
更新：2026-Jul-13 12:33

天氣｜天文台：南海北部低壓區或發展熱帶低氣壓 將評估今日傍晚至明早需否發一號波(更新)

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天文台表示，與廣闊低壓槽相關的對流雲團正影響南海中部，預料低壓槽會在14日起一連兩日逐漸靠近華南沿岸，香港有大驟雨及狂風雷暴。(中通社)

天文台表示，與廣闊低壓槽相關的對流雲團正影響南海中部，預料低壓槽會在14日起一連兩日逐漸靠近華南沿岸，香港有大驟雨及狂風雷暴。(中通社)

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【12:30更新】天文台發出特別天氣提示，位於南海北部的廣闊低壓槽上有一個低壓區會逐漸發展並靠近廣東沿岸。由於與其相關的對流雲團現時集中於南側，預料尚需要一些時間整合，在較為接近廣東沿岸時才能確定是否會發展成熱帶低氣壓。若該低壓區發展為熱帶低氣壓，天文台會評估是否在今日（7月13日）傍晚至明早（7月14日）發出一號戒備信號。

按照現時預測，該低壓系統會在明早最接近本港，在本港100公里範圍內掠過。預料明日本港會有大驟雨、雷暴及狂風，可能需要發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，離岸吹強風，部分低窪地區有機會出現水浸。星期三（7月15日）初時雨勢有時頗大及離岸仍有強風。天文台會密切監察該低壓系統的發展及動向，市民請留意天文台的最新天氣消息。

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本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。(香港天文台)

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。(香港天文台)

天文台發出特別天氣提示，指與廣闊低壓槽相關的對流雲團正影響南海中部。預料該低壓槽會在今明兩日(13日及14日)逐漸靠近華南沿岸。低壓槽上可能有低壓區發展，而低壓區是否會進一步發展成熱帶氣旋仍存在相當大的變數。受該低壓系統影響，明日及星期三(14日及15日)廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。天文台會密切監察其發展及動向，市民請留意天文台的最新天氣消息；另外，高溫天氣持續，提醒巿民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

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天文台表示，廣東天色大致良好。同時，驟雨正影響沿岸地區。此外，一道廣闊低壓槽正為南海中部帶來不穩定天氣。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。稍後局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏南風。

天文台展望星期二及星期三雨勢有時頗大及有狂風雷暴。本周後期天氣仍然不穩定。(香港天文台)

天文台展望星期二及星期三雨勢有時頗大及有狂風雷暴。本周後期天氣仍然不穩定。(香港天文台)

黃雨紅雨黑雨｜雨量標準及應對方法（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黃雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黑雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅/黑色暴雨警告信號發出時，特別注意事項。（am730製圖）

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