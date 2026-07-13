疑似呂方車Cam片 私隱公署籲網民勿轉發片段以免違法

近日網上流傳一段車Cam片，疑似藝人呂方搭網約車時，因落車地點問題與司機起衝突，雙方爆粗互罵。個人資料私隱專員公署稱已向相關社交平台發出停止披露通知，要求平台停止披露有關錄影片段。助理個人資料私隱專員（法律）賴皓茵今早（13日）在電台節目稱，至今收到相關一宗投訴，私隱公署介入要求社交平台刪除片段後，相關平台已將片段下架，對於有網民再上載相關片段，賴皓茵提醒有機會違反《私隱條例》的起底罪，提醒網民不要轉發或再傳播已被要求下架的片段。

賴皓茵稱，任何人如有懷疑其個人資料被披露或侵犯，可以向私隱專員公署作出投訴，公署會因應每宗個案實情考處發出停止披露通知。她稱車廂屬半私人空間，一般人對其私隱有比較高期望，而車Cam片段如可識別個人身份的內容，有機會違反《個人資料（私隱）條例》六項保障資料原則中的第三原則，即個人資料的使用，即除非得到資料當事人的「訂明同意」，否則資料使用者不可以改變個人資料的用途，而只可將資料用於當初收集資料時所述明的用途 或與其直接有關的用途，而「訂明同意」是指資料當事人明確及自願給予的同意。

至今收到相關一宗投訴

賴皓茵稱，就事件至今收到相關一宗投訴，而她指無論是否收到投訴，都會考慮一籃子因素，勸喻涉嫌違反條例的平台將可能侵犯私隱的內容下架，或發出停止披露通知

私隱公署今次已向相關社交平台發出停止披露通知，要求平台停止披露有關錄影片段，相關平台已將片段下架。對於有人再上載相關片段，賴皓茵提醒有機會違反《私隱條例》的起底罪，提醒網民等不要轉發或再傳播已被要求下架的片段。