旺角星際城市「綠帽男」推撞情侶逼道歉　據悉為休班消防涉普通襲擊自首被捕

上周六（11日）社交平台流傳一段影片，顯示旺角星際城市商場，有一對中年男女與另一對黑衫年輕男女因碰撞問題發生爭執，其中戴綠色鴨舌帽的中年男子情緒激動大聲呼喝年輕男女，即使年輕男子道歉後，綠帽男仍未停止，更多次推撞及指罵年輕男女，更喝斥：「對唔住就走啦！躝啦！」影片在網上引起熱議。據悉「綠帽男」任職消防員，他於周日（12日）由妻子陪同到警署自首，涉嫌普通襲擊被捕。
消息指，被捕的48歲男子是一名消防員，他於昨晚由46歲妻子陪同到旺角警署自首。有人承認因懷疑該對情侶的男方蓄意撞向自己而犯案。案件仍在調查中，交由旺角警區刑事調查隊第八隊負責調查。
喝斥：「對唔住就走啦！躝啦！」
事發於上周六傍晚6時許，現場是星際城市1樓，當時商場人流較多，一對中年男女因身體碰撞問題，與黑衫情侶發生爭執。網上瘋傳涉事影片長約23秒，雙方正在扶手電梯出入口位置爭執。
紫衫中年女子大聲稱：「我無逼到喎！咁你唔讓我先？」此時「綠帽男」指向年輕男子，大喝：「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」黑衫男以身體護着女友後退，女友被嚇到尖叫。紫衫女稱：「你講咗對唔住先啦！」黑衫男回應：「對唔住。」此時「綠帽男」推撞黑衫男並喝罵：「對唔住就走啦！躝啦！」黑衫男女友再次被嚇到尖叫，其後「綠帽男」再撞開黑衫男呼喝「走！」紫衫女附和說：「走啦！」最終黑衫男女離開。