旺角星際城市「綠帽男」推撞情侶逼道歉　據悉為休班消防涉普通襲擊自首被捕

旺角星際城市商場一對中年男女與另一對黑衫年輕男女因碰撞問題發生爭執，其中戴綠色鴨舌帽的中年男子情緒激動大聲呼喝年輕男女，即使年輕男子道歉後，綠帽男仍未停止，更多次推撞及指罵年輕男女，更喝斥：「對唔住就走啦！躝啦！」(IG)

上周六（11日）社交平台流傳一段影片，顯示旺角星際城市商場，有一對中年男女與另一對黑衫年輕男女因碰撞問題發生爭執，其中戴綠色鴨舌帽的中年男子情緒激動大聲呼喝年輕男女，即使年輕男子道歉後，綠帽男仍未停止，更多次推撞及指罵年輕男女，更喝斥：「對唔住就走啦！躝啦！」影片在網上引起熱議。據悉「綠帽男」任職消防員，他於周日（12日）由妻子陪同到警署自首，涉嫌普通襲擊被捕。

消息指，被捕的48歲男子是一名消防員，他於昨晚由46歲妻子陪同到旺角警署自首。有人承認因懷疑該對情侶的男方蓄意撞向自己而犯案。案件仍在調查中，交由旺角警區刑事調查隊第八隊負責調查。

喝斥：「對唔住就走啦！躝啦！」

事發於上周六傍晚6時許，現場是星際城市1樓，當時商場人流較多，一對中年男女因身體碰撞問題，與黑衫情侶發生爭執。網上瘋傳涉事影片長約23秒，雙方正在扶手電梯出入口位置爭執。

紫衫中年女子大聲稱：「我無逼到喎！咁你唔讓我先？」此時「綠帽男」指向年輕男子，大喝：「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」黑衫男以身體護着女友後退，女友被嚇到尖叫。紫衫女稱：「你講咗對唔住先啦！」黑衫男回應：「對唔住。」此時「綠帽男」推撞黑衫男並喝罵：「對唔住就走啦！躝啦！」黑衫男女友再次被嚇到尖叫，其後「綠帽男」再撞開黑衫男呼喝「走！」紫衫女附和說：「走啦！」最終黑衫男女離開。