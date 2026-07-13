旺角星際城市「綠帽男」推撞情侶逼道歉　為休班消防涉普通襲擊被捕(更新)

上周六（11日）社交平台流傳一段影片，旺角星際城市商場一對中年男女與另一對黑衫年輕男女因碰撞問題發生爭執，其中戴綠色鴨舌帽的中年男子情緒激動大聲呼喝年輕男女，即使年輕男子道歉後，綠帽男仍未停止，更多次推撞及指罵年輕男女，更喝斥：「對唔住就走啦！躝啦！」影片引起熱議。據悉「綠帽男」任職消防員，他於周日（12日）由妻子陪同到警署自首，涉嫌普通襲擊被捕。 警方表示昨日拘捕一名48歲本地男子涉普通襲擊，已獲准保釋候查。調查顯示，被捕人及其妻子懷疑在上周六於旺角一商場與一對男女因身體碰撞發生爭執，其間被捕人懷疑曾以手推撞該名男子，案件交由旺角警區刑事調查隊第8隊跟進。

消防處確認有關片段中的綠衣男子為消防處屬員。據了解，該屬員休班期間與其妻子行經涉事地點時，疑因妻子被一名男子觸碰，繼而與對方發生爭執。事後，該屬員陪同妻子主動前往警署報案，並向警方交代事件及提供資料協助調查。經警方初步調查後，該屬員因涉嫌干犯刑事案件被捕。消防處重申一直非常重視屬員的個人操守及紀律。若證實有屬員涉及違反紀律或不當行為，處方定必嚴肅處理，並按既定程序採取適當的跟進行動。