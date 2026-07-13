黃錦輝被捕｜立法會「C15+」聯盟事發後首度見記者　拒透露黃錦輝近況

立法會「C15+」聯盟今日向行政長官李家超提交施政報告及香港首份五年規劃意見書，召集人陳紹雄引述李家超認同「C15+」聯盟組成廣泛，集結教育、科技、人才一體化，會細心聆聽聯盟的意見。而政府目前接獲約2,000份意見書，會利用人工智能整合意見。
有關房屋建議，議員梁文廣形容現時為「公屋豐收期」，建議將公屋租售比例由現時的6：4調整至5：5，增加市民向上流的機會。此外，他建議在北部都會區「先行先試」，提高出租公屋人均編配面積、上調資助出售房屋面積下限，並提升大單位比例，更好滿足不同家庭需要。在公屋管理方面，梁文廣要求檢討公屋租金「可加可減」機制，加入租戶購買力指數及突發經濟因素作為調整參數，確保即使經濟下行，租金仍維持在居民可負擔水平。
教育建議方面，教育界議員鄧飛指出現時政府財政狀況有改善，促請「停一停止咳」，勿再削減學校津貼。他續指政府正打造香港作為國際教育樞紐，若果削減中、小學資助，並不符合政策。宏福苑大火引起社會對大維修圍標的關注，議員方國珊倡政府成立樓宇維修監管局，一站式處理樓宇維修及消防安全，可簡化程序並加快步伐。
拒談黃錦輝事件
因酒後駕駛辭任議員的黃錦輝，原屬「C15+」聯盟。被問到當時有否就黃錦輝的處理方法提供意見，知否對方的近況。召集人陳紹雄強調尊重對方辭任的決定，今日是交代施政報告建議，不願談及事件。至於有指聯盟最近邀請議員江旻憓加入，陳紹雄指如果之後有進展會適時交代，籲大家拭目而待。