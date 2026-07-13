黃錦輝被捕｜立法會「C15+」聯盟事發後首度見記者　拒透露黃錦輝近況

立法會「C15+」聯盟今日向行政長官李家超提交施政報告及香港首份五年規劃意見書，召集人陳紹雄引述李家超認同「C15+」聯盟組成廣泛，集結教育、科技、人才一體化，會細心聆聽聯盟的意見。而政府目前接獲約2,000份意見書，會利用人工智能整合意見。

有關房屋建議，議員梁文廣形容現時為「公屋豐收期」，建議將公屋租售比例由現時的6：4調整至5：5，增加市民向上流的機會。此外，他建議在北部都會區「先行先試」，提高出租公屋人均編配面積、上調資助出售房屋面積下限，並提升大單位比例，更好滿足不同家庭需要。在公屋管理方面，梁文廣要求檢討公屋租金「可加可減」機制，加入租戶購買力指數及突發經濟因素作為調整參數，確保即使經濟下行，租金仍維持在居民可負擔水平。