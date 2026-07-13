「賊王」季炳雄最新狀況網上流傳 疑移居加拿大變「慈祥老人」

一個IP屬地位於加拿大、名為「JJ西瓜傳媒」的抖音網紅帳號，連日公開一名長者的生活片段及受訪短片，更以「季炳雄」做標示。從畫面看該男子的面形、五官均與現年66歲的季炳雄相似，亦有網民對比傳媒曾拍攝的季炳雄老年照，與男子亦非常相似。

1990年代「三大賊王」之一季炳雄於2020年出獄後，因無香港身份證，持有美國護照的他自願被遣送美國。一個IP屬地位於加拿大、名為「JJ西瓜傳媒」的抖音網紅帳號，連日公開一名長者的生活片段及受訪短片，更以「季炳雄」做標示。從畫面看該男子的面形、五官均與現年66歲的季炳雄相似，亦有網民對比傳媒曾拍攝的季炳雄老年照，與男子亦非常相似。網民更留意到經常與他合照聚會的年輕男子，腳上疑似戴「電子腳鐐」。

「JJ西瓜傳媒」連日上載多個帖文及訪問影片，帖文中疑似為季炳雄的長者滿頭白髮，但深邃的輪廓與當年警方通緝令上的照片相似。帖文中的他精神爽利，亦笑容滿面，不時外出與朋友聚會用膳，生活看似相當愜意。有網民將照片轉發到社交平台，如今卻變成了看似慈祥的老人。不少網民都好奇，季炳雄忽然如此高調，是否打算鋪路做網紅。

廣東出生的季炳雄在20世紀70年代在廣州火車站從扒手做起，至20世紀80年代至20世紀初多次組織犯罪集團，牽頭走私武器，在香港持械行劫，更曾外地犯案。最轟動一宗發生於1994年，其集團打劫中環錶行後與警員爆槍戰，流彈不幸擊斃一名女途人。他於2001年遇警截查時更開槍轟傷兩名探員。他在於2001年7月創下香港警察歷史上最高懸紅紀錄（200萬港元），被國際刑警組織出示紅色通緝令。

季炳雄於2003年年底在佐敦文景樓被特別任務連拘捕，由於仍在睡夢中，整個過程不費一粒子彈，搜出大批軍火，包括一支AK47步槍及七個手榴彈，最終他被判處監禁24年，於赤柱監獄服刑。及後，他因行為良好扣減刑期後，於2020年1月18日出獄，由於季無香港身份證，但持有美國護照的他自願被遣送美國，是三大賊王中唯一能夠重獲自由者。當時他抵達紐約，在美國入境處職員陪同下離開禁區，脫下口罩的他可見五官與數十年前的通緝黑白照相近，面容清瘦。