的士司機認濫收車資逾百元 判罰款8000元

44歲的士司機涉於5月在迪士尼樂園以350元接載喬裝顧客的警員往沙田凱悅酒店，期間沒有按下的士計程錶及濫收逾百元車資。的士司機今日（13日）早上在西九龍裁判法院承認濫收車資等兩罪。裁判官陳慧敏判刑時指，此類罪行日益猖獗，影響香港形象，令旅客對香港失去信心，判處被告罰款共8000元

官斥令旅客對香港失去信心

44歲被告劉耀祖，承認收取超過指明的適當收費率的的士租用費及沒有撥動的士計程錶指示器到開始記錄位置罪。控罪指，他於2026年5月1日，在沙田凱悅酒店外身為市區的士的司機，無合理辯解而收取超過香港法例第374D 章《道路交通（公共服務車輛）規例》附表 5 所指明的適當收費率計算的車費；另於同日，在大嶼山迪士尼樂園公共運輸交匯處，身為市區的士的司機，無合理辯解而在該的士的租用已被租用時，沒有迅速將的士計程錶指示器撥到開始記錄位置。