開心購物節加碼推大抽獎　 消費50元即獲抽獎機會

開心購物節自7月1日推出

香港零售管理協會主辦的第四屆「香港開心購物節」，與超過220個品牌攜手、覆蓋高達6,000間本地店舖，推出多項購物優惠。大會今日宣布加碼推出大抽獎，市民消費50元即可獲抽獎機會，頭獎是國泰航空香港來回曼谷商務客艙機票2張。 開心購物節自7月1日推出，大會表示為了將這股夏日消費氣氛推向高峰，宣布推出大抽獎。即日起至8月31日，只要於「香港開心購物節」任何參與商戶作單次消費滿50元或以上，並憑有效收據正本即可參與抽獎。活動採用「金額越高、機會越多」的累進制，每張消費收據最高可獲5次抽獎機會：

• $50–$199.9：1次抽獎機會 • $200–$299.9：2次抽獎機會 • $300–$399.9：3次抽獎機會 • $400–$499.9：4次抽獎機會 • $500或以上：5次抽獎機會 參加「開心買住賞」抽獎方法 消費者只需到指定網站登記香港手提電話及電郵，並上載收據資料，即可參與「即時獎」抽獎。系統將於完成登記後即時進行抽獎，中獎者可即時獲發電子領獎券。

終極重磅「累計獎」 消費者於網站參加抽獎，除了獲即抽即發獎品外，所有成功登記的合資格收據，將自動進入「累計獎賞」競賽。消費者只要每次以同一個已登記的手提電話號碼參加抽獎，系統會自動統計，於活動完結後選出兩大類別得獎者： 累計最高消費金額獎（前502名） 第1名：國泰航空送出的香港來回曼谷商務客艙機票2張

第2名：免費入住香港荃灣帝盛酒店「旅遊探索家」兒童主題客房一晚，連自助早餐

第3至502名：每人可獲迪士尼樂園入場門票2張