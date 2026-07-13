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出版：2026-Jul-13 16:23
更新：2026-Jul-13 16:23

開心購物節加碼推大抽獎　 消費50元即獲抽獎機會

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開心購物節自7月1日推出

開心購物節自7月1日推出

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香港零售管理協會主辦的第四屆「香港開心購物節」，與超過220個品牌攜手、覆蓋高達6,000間本地店舖，推出多項購物優惠。大會今日宣布加碼推出大抽獎，市民消費50元即可獲抽獎機會，頭獎是國泰航空香港來回曼谷商務客艙機票2張。

開心購物節自7月1日推出，大會表示為了將這股夏日消費氣氛推向高峰，宣布推出大抽獎。即日起至8月31日，只要於「香港開心購物節」任何參與商戶作單次消費滿50元或以上，並憑有效收據正本即可參與抽獎。活動採用「金額越高、機會越多」的累進制，每張消費收據最高可獲5次抽獎機會：

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• $50–$199.9：1次抽獎機會

• $200–$299.9：2次抽獎機會

• $300–$399.9：3次抽獎機會

• $400–$499.9：4次抽獎機會

• $500或以上：5次抽獎機會

參加「開心買住賞」抽獎方法

消費者只需到指定網站登記香港手提電話及電郵，並上載收據資料，即可參與「即時獎」抽獎。系統將於完成登記後即時進行抽獎，中獎者可即時獲發電子領獎券。

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終極重磅「累計獎」

消費者於網站參加抽獎，除了獲即抽即發獎品外，所有成功登記的合資格收據，將自動進入「累計獎賞」競賽。消費者只要每次以同一個已登記的手提電話號碼參加抽獎，系統會自動統計，於活動完結後選出兩大類別得獎者：

累計最高消費金額獎（前502名）

  • 第1名：國泰航空送出的香港來回曼谷商務客艙機票2張

  • 第2名：免費入住香港荃灣帝盛酒店「旅遊探索家」兒童主題客房一晚，連自助早餐

  • 第3至502名：每人可獲迪士尼樂園入場門票2張

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累計最多消費次數獎（前51名）

  • 第1名：獨得SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 512GB智能手機1部

  • 第2至51名：每人可獲海洋公園入場門票2張

香港開心購物節網址

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