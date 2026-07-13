廉署展覽廳迎第10萬位訪客 暑假推多項升級體驗推動廉潔文化

位於北角廉政公署總部的廉署「一九七四」咖啡廳和展覽廳開放以來，吸引大批市民及旅客入場參觀香港獨特反貪主題景點；展覽廳重啟一周年，近日亦錄得第10萬位訪客。廉署透露，將進一步提升訪客體驗，包括升級科技配置、展覽內容和打卡佈置。

展覽廳升級配置方面，包括引入語音導覽系統，訪客以智能手機掃描展品二維碼，便可選粵語、英語或普通話收聽導覽，了解各展品背後的反貪故事。展覽廳亦增設的「深入執行處」資訊站，透過全新短片重現廉署人員執法細節。