廉署展覽廳迎第10萬位訪客 暑假推多項升級體驗推動廉潔文化

位於北角廉政公署總部的廉署「一九七四」咖啡廳和展覽廳開放以來，吸引大批市民及旅客入場參觀香港獨特反貪主題景點；展覽廳重啟一周年，近日亦錄得第10萬位訪客。廉署透露，將進一步提升訪客體驗，包括升級科技配置、展覽內容和打卡佈置。
展覽廳升級配置方面，包括引入語音導覽系統，訪客以智能手機掃描展品二維碼，便可選粵語、英語或普通話收聽導覽，了解各展品背後的反貪故事。展覽廳亦增設的「深入執行處」資訊站，透過全新短片重現廉署人員執法細節。
為紀念重啟一周年，展廳推出期間限定紀念版訪客證及限量版金屬襟章，並新設AI照相機，運用AI生成技術為訪客打造專屬反貪造型，並融入廉署主題海報內；更特設時下流行的「深淵鏡」，令訪客有多元化打卡體驗。
幸運兒羅女士趁暑假攜同父親及三名子女到訪，對成為展覽廳第10萬位訪客感到驚喜。她表示：「以往家人只從電視劇認識廉署，這次帶家人來作為景點參觀，除可一嚐廉署咖啡，亦期望孩子學習正直誠實價值觀。」羅女士一家即場試玩展覽廳的互動裝置，認為親身參觀更能深刻了解廉署工作和反貪理念，並表示「會一來再來，見證廉政公署與時並進」。
暑假期間，「一九七四」咖啡廳亦會推出文創體驗活動，於周四(16日)開始，訪客可親手製作咖啡豆裝飾畫及廉署主題磁石貼，把紀念品帶走。另外，惠顧咖啡更有機會獲贈期間限定「咖啡金句杯套」，撕開套面可看到不同金句贈言。廉署亦加推精美手機掛繩及迷你外賣咖啡杯造型磁石貼等全新紀念品。
廉署指，將「廉潔」和「誠信」信息融入咖啡杯套和日常小物當中，期望訪客透過品嚐咖啡、參觀展廳和參與活動，將廉潔信息和誠信文化帶回家，與親友分享，達最好的宣傳效益。