2031/32年公營房屋面積增一成 居屋大面積單位升至兩成半

近年社會關注公屋居住面積。房署表示，房委會計劃在2031/32年度或之後落成的公營房屋項目推行新措施，屆時出租公屋或資助出售單位，室內樓面面積將會增加約一成，並會調整居屋及綠置居的大單位比例。對於會否重推租者置其屋計劃，房署重申預計今年內會展開調研，收集不同持分者意見。

房委會今日(13日)舉行公開例會，對於有委員日前關注公屋人均居住面積，倡把北都的公屋室內人均居住面積標準提升至不少於8.4至10平方米，房屋署長李佩詩回應指，現時公屋租戶的人均室內樓面面積已達14.3平方米，遠高於委員的建議。

李佩詩表示，房委會計劃在2031/32年度或之後落成的公營房屋項目推行新措施，屆時出租公屋或資助出售單位，室內樓面面積均會全面增加約10%。此外，房委會亦會調整大單位比例，將居屋及綠置居面積較大單位的比例由現時的20%，提升至25%。她又指，在2026/27年度起落成的資助出售單位，實用面積不會少於26平方米。公屋方面，除了最小的一至二人單位外，所有新落成公屋亦會有實用面積26平方米的「封底」安排。