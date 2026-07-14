聯合出版書展設「書香港味」專區 推近千新書文創產品 增港產太空人內容

一年一度書展將於明日(15日)開鑼，書商趁盛會推出新書，書迷藉此尋覓心頭好。聯合出版集團今年將推出近千種各類新書與文創產品，不少書籍主題緊貼時事熱話，如介紹太空人工作的漫畫書，更特別新增首名港產太空人黎家盈的內容。此外，集團亦設「書香港味」文旅專區，並聯乘國泰航空推出限定盲盒加購優惠，盼能吸引不同客群，帶動展場人流。

聯合出版集團旗下三聯書店、中華書局、商務印書館等，於今年書展合共設逾220個展位，新書涵蓋人文社科、科技科普和兒童圖書等。趁最近掀起航天熱潮，集團旗下的新雅文化事業推出《航天英雄出發了！太空人的一天》，以漫畫向小讀者介紹太空人工作，並特別新增港產太空人黎家盈的內容。出版社亦推出多本人工智能(AI)相關的書籍，助小朋友於AI時代提升競爭優勢。

生活健康類書籍同樣題材豐富，現年70歲的知名歌手及作家陳美齡將於書展推出新著作，分享「凍齡秘笈」。書中記錄了其保養、運動及保持心境年輕的心得。她表示，盼透過新書傳遞正面理念，鼓勵大眾即使年屆七旬，仍能選擇活出芳華，繼續貢獻社會。