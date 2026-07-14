天星小輪申請兩航線加價三成 尖沙咀來往灣仔航線擬推寵物共乘

天星小輪向政府申請加價，尖沙咀來往中環及灣仔兩條航線擬加價三成，每程實際加幅介乎0.8至2元。運輸及物流局向立法會提交文件顯示，天星小輪於3月提出加價申請，建議「中環—尖沙咀」平日成人票價上層由5元增至6.5元、下層由4元增至5.2元；假日上層由6.5元增至8.5元、下層由5.6元增至7.3元。「灣仔—尖沙咀」成人則由平日5元增至6.5元、假日6.5元增至8.5元。月票由190元加至247元。
為開拓新客源，天星小輪建議在「灣仔—尖沙咀」航線推出寵物共乘服務，乘客在支付船費，另購買25元寵物通行證，可攜帶寵物乘搭，妥善約束有關寵物，包括使用牽引帶或將寵物放於籠/袋內等，並須乘坐下層。
文件指出，受新冠疫情等因素影響，天星小輪2018年至2023年間累計虧損逾1億元，須借貸維持專營航線營運。雖然2024年和2025年分別回升並錄得約860萬元及510萬元的盈利，但面對員工、維修及燃料等成本持續上升，如2026年下半年起預計每年斥資1,000萬元為一艘船更換新引擎，預計未來數年仍將面對沉重財政壓力，或再度出現虧損。文件又指，天星小輪去年乘客量仍僅及2018年的約八成，在過海鐵路網絡發展及市民出行模式轉變等多方面因素影響下，預計難以短期內回復至疫情前水平。票價須不時調整，以維持財務可行性。