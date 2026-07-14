天星小輪申請兩航線加價三成 尖沙咀來往灣仔航線擬推寵物共乘

天星小輪向政府申請加價，尖沙咀來往中環及灣仔兩條航線擬加價三成，每程實際加幅介乎0.8至2元。運輸及物流局向立法會提交文件顯示，天星小輪於3月提出加價申請，建議「中環—尖沙咀」平日成人票價上層由5元增至6.5元、下層由4元增至5.2元；假日上層由6.5元增至8.5元、下層由5.6元增至7.3元。「灣仔—尖沙咀」成人則由平日5元增至6.5元、假日6.5元增至8.5元。月票由190元加至247元。

為開拓新客源，天星小輪建議在「灣仔—尖沙咀」航線推出寵物共乘服務，乘客在支付船費，另購買25元寵物通行證，可攜帶寵物乘搭，妥善約束有關寵物，包括使用牽引帶或將寵物放於籠/袋內等，並須乘坐下層。