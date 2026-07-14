港大六成學額予聯招 預留8千萬入學獎學金 百萬吸超級狀元

中學文憑試(DSE)明日放榜，各院校積極吸引成績優異學生入讀。香港大學宣布，預留超過六成學額予應屆聯招(JUPAS)學生，並為2026年入學的本地生預留8,000萬元入學獎學金，其中考獲7科或以上5**的超級狀元學生，可獲頒100萬元獎學金，資助範圍不僅全額免除學費，更特設海外學習及生活津貼，鼓勵學生到牛津、耶魯等頂尖學府交流深造。此外，港大亦推出多項全新課程及學院發展計劃。港大期望學生按照自身興趣選擇學科，而非因考慮獎學金多少而作決定。

今屆中學文憑試有約5.8萬考生，較上屆增5%。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，因應考生較往年多，今年預留較去年多學額予聯招學生，整體學額比例超過六成，但強調繼續採取「擇優而錄」原則。他指去年發現有不少學生錯判形勢，部分考生因課程收生分數高而卻步，錯失入讀港大機會。

透過港大聯招分數計算機作評估

他表示，考生可透過港大聯招分數計算機(JUPAS Score Calculator)作評估；學生輸入文憑試成績後，即可計算不同課程的對應分數及評估入學機會。若計算結果高於預期分數一至兩分，建議將該課程放入Band A1；若未達預期分數，則不應將該學系放在Band A，以免浪費機會。他續指，2025入學年度絕大部分獲錄取的學生均來自Band A志願組別，建議採用「A1積極進取、A2穩中求勝、A3萬無一失」的選科策略，以提升入讀心儀課程的機會。