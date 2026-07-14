疑因碰撞起爭執 推撞年輕男女 48歲消防員涉普通襲擊被捕

社交平台流傳一段影片，一對中年男女與另一對年輕男女在一商場內疑因碰撞問題起爭執。其中戴綠色鴨舌帽的中年男子情緒激動，大聲指罵對方，其後在同行中年婦要求下，年輕男子道歉。惟中年男子涉仍多次推撞對方，更喝斥：「對唔住就走啦！躙啦！」據悉，涉案男子任職消防員，事發於上周六(11日)傍晚6時，現場為旺角星際城市商場一樓；男子翌日與妻子到警署報案，惟他涉嫌普通襲擊被捕。

警方表示前日拘捕一名48歲本地男子涉普通襲擊，已獲准保釋候查。調查顯示，被捕人及其妻子懷疑在上周六於旺角一商場與一對男女因身體碰撞發生爭執，其間被捕人懷疑曾以手推撞該名男子。昨日警方再拘捕片段中另一名33歲男子，懷疑他於案發較早前曾經與受害人發生碰撞，並引發後來口角及推撞。案件交由旺角警區刑事調查隊第8隊跟進。