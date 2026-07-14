最快2031/32年公營房屋面積增一成 居屋大面積單位升至兩成半

近年社會關注公屋居住面積。房署表示，房委會計劃在2031/32年度或之後落成的公營房屋項目推行新措施，屆時出租公屋或資助出售單位，室內樓面面積將會增加約一成，並會調整居屋及綠置居的大單位比例。對於會否重推租者置其屋計劃，房署重申預計今年內展開調研，收集不同持份者意見。 房委會昨舉行公開例會，對於有委員日前關注公屋人均居住面積，倡把北都的公屋室內人均居住面積標準提升至不少於8.4至10平方米，房屋署長李佩詩回應指，現時公屋租戶的人均室內樓面面積已達14.3平方米，遠高於委員的建議。

李佩詩表示，房委會計劃在2031/32年度或之後落成的公營房屋項目推行新措施，屆時出租公屋或資助出售單位，室內樓面面積均會全面增加約10%。此外，房委會亦會調整大單位比例，將居屋及綠置居面積較大單位的比例由現時的20%，提升至25%。她又指，在2026/27年度起落成的資助出售單位，實用面積不會少於26平方米。公屋方面，除了最小的一至二人單位外，所有新落成公屋亦會有實用面積26平方米的「封底」安排。 就北都公屋方面，新發展區的首批出租公屋單位，包括古洞北古雋邨第一期約5,000個單位，以及粉嶺鳳凰嶺邨第一期約3,100個單位，將於今年第三季開始分階段入伙。未來5年，房委會和房協的出租及資助出售房屋預計總建屋量中，約7萬個單位位於北都，佔該5年公營房屋總建屋量約四成。

有委員關注青年置業問題，李佩詩指，未來5年房委會和房協將提供逾6萬個資助出售單位，與本屆政府上任時5年期相比，居屋單位供應量比當時預計大幅增加五成半，居屋買家中一半為40歲以下的申請人。此外，房委會由「居屋2025」起，為40歲以下白表青年家庭及一人申請者，額外分派多一個抽籤號碼，增加中籤機會。 過去4年收回逾萬個濫用公屋單位 政府近年大力打擊濫用公屋，李佩詩表示，過去4年房署已成功收回超過1.02萬個被濫用的公屋單位，相當於兩個大型屋邨的單位數目。對於有委員建議利用人工智能分析公屋租戶的門禁出入記錄等數據，她稱，隨著新修訂的《房屋條例》在今年3月底生效，嚴重濫用公屋的行為已屬刑事罪行，相信法例有阻嚇作用；當局會繼續探討並更廣泛採用科技及智慧方案去打擊濫用公屋。