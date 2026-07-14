香港貓迷博覽會 月底開鑼 調查：港人養貓花費按年升2.8%創新高 貓齡增長催生「貓銀髮經濟」

政府近日落實食肆准許狗隻進入措施，助餐飲業界開拓寵物經濟潛力，而本港「貓經濟」亦持續蓬勃。有機構調查指，本港寵物產業(貓)每年規模超越60億元，港人養貓開支亦創歷年新高，每月飼養貓隻平均消費金額較去年增長2.8%。隨着疫情時期飼養的貓隻邁入中年，催生「貓銀髮經濟」，帶動醫療及保健資源需求。有貓主人指，市面「銀髮貓產品」選擇豐富，惟選購時會諮詢獸醫。另外，香港貓迷博覽會將於月底舉行，屆時會場推出一系列貓產品優惠，更設置多個打卡熱點，讓寵主及愛貓一同享受快樂時光。

展覽集團昨發布「2026全香港住戶飼養貓隻的數據及趨勢分析調查」，調查訪問約2,500名養貓人士；結果發現，港人養貓開支創歷年新高，逾85%受訪者表示過去一年開支有所增加，平均每月支出達2,062元，較去年相同調查的2,006元，升2.8%；至於每月在貓咪身上花費3,500至5,000元的高端消費貓主比例亦由10%上升至13%。消費以食物、貓砂及醫療保健品繼續成為三大主要開支，佔整體消費近七成。 調查亦指出本港「多貓家庭」比例持續上升，人均飼養2隻貓或以上，飼養3隻貓的受訪者比例按年升至16.9%。短毛家貓連續4年蟬聯最受歡迎貓種，英國短毛貓、美國短毛貓及布偶貓穩居前列，緬因貓更首次躋身前五名。

展覽集團總經理朱雪玲表示，本港貓產業規模逾60億元，寵物消費結構隨新手貓主增加而升級，高端食品及醫療需求顯著增長。同時，受疫情期間飼養的貓隻步入「4至7歲」中年期影響，相關比例由2024年的20.8%升至28.2%，貓齡增長將使「貓銀髮經濟」成為市場增長引擎。

鄧小姐

貓主人：選購銀髮貓產品先諮詢獸醫 貓主鄧小姐的6歲英短貓「多比」步入中年且有過重問題，因貓隻性格難以強迫運動，故更依賴保健品補充。鄧小姐認為，市面銀髮貓產品豐富，選購時會將健康功效、性價比及質量視為關鍵考量，並強調挑選會謹慎檢查成分，先諮詢獸醫建議以保障寵物健康。 貓迷博覽會月底開羅 展商推個人化寵物燈 展覽集團將於本月底在會展中心舉辦「香港貓迷博覽會2026」，屆時將匯聚185個展商及逾400個展位。今屆展覽以「西部牛仔」為主題，主角拓腮貓將以牛仔造型率領好友亮相，場內更設有4米高的充氣公仔供參觀者打卡。此外，大會精心打造了重現藥房、髮型屋及士多等懷舊場景的「懷舊喵影樓」，並展出插畫家「文地貓」創作的歌劇院主題裝置，為貓迷帶來集購物、打卡與藝術欣賞於一身的體驗。