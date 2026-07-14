天氣｜天文台：低壓區結構仍較鬆散　未來兩三小時在本港以南約50公里掠過(更新)

【09:10更新】天文台發出特別天氣提示，指位於南海北部的低壓區會在未來兩三小時最接近本港，在本港以南約50公里掠過，但結構仍然較為鬆散，其中心附近風力及對流較弱，尚未達到熱帶氣旋強度。受低壓區影響，今早沿岸地區水位較正常稍高，其中鰂魚涌的水位達海圖基準面以上約2.7米，但稍後會逐漸下降。按照現時預測，該低壓區會在今早向西北移動，大致移向珠江口一帶，受其東側及南側的活躍西南氣流影響，本港今日稍後風勢會逐漸增強，天文台屆時會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。同時，該低壓區的雨帶主要集中在其南側，預料大驟雨及狂風雷暴會在今日日間逐漸影響本港，可能需要發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。受活躍西南氣流影響，明日(15日)初時部分地區雨勢較大及離岸仍然間中吹強風。



雷暴警告現正生效，有效時間延長至今日上午11時30分，預料香港有局部地區雷暴。天文台表示，位於南海北部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。本港方面，今早多處地區錄得超過10毫米雨量，而西貢及沙田的雨量更超過40毫米。本港地區今日天氣預測多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。吹和緩東北風，漸轉吹和緩至清勁偏南風，離岸間中吹強風。

天文台於今日(14日)零晨3時40分發出特別天氣提示，指位於南海北部的低壓區已移至香港以南100公里內，但結構仍然較為鬆散，其中心附近風力及對流較弱，尚未達到熱帶氣旋強度。按照現時預測，該低壓區會在今早向西北移動，大致移向珠江口一帶。當該低壓區靠近本港時，本地部分地區風力可能會略為增大，天文台會密切監察其發展及動向，及本地風力變化，評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。提醒市民請留意天文台的最新天氣消息。該低壓區的雨帶主要集中在其南側，預料大驟雨及狂風雷暴會在今日日間影響本港，屆時可能需要發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，部分低窪地區有機會出現水浸。受活躍西南氣流影響，明日(15日)初時部分地區雨勢較大及離岸仍然間中吹強風。