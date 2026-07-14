政府推綜援戶過渡職津計劃　議員倡「容錯率」引入彈性及加強就業配對

政府宣布將於今年10月1日推出「綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」，為期3年。立法會議員植潔玲今早(14日)在港台節目表示，計劃的細節上可再優化，特別是「容錯率」略嫌不足，呼籲當局在工時要求及審批「容錯率」上引入更多彈性。

獎勵金對大家庭吸引力大打折扣

目前計劃要求12個月內最少有10個月領取職津才符合獎勵資格，植潔玲認為這對基層相對嚴苛，因為他們很多時候靠「打散工」又或轉工期間會有空窗期，建議政府引入更多人性化彈性，例如給予轉工「空窗期」一至兩個月的寬限期，在審批時接納求職證明，避免受惠者因短暫的空窗期而喪失獎勵資格。她補充，4.5萬元獎勵金對於單身或小家庭具備一定推動力，但若攤分至4人或以上的家庭，平均每人每月的資助額僅數百元，吸引力可能會大打折扣。