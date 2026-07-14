政府推綜援戶過渡職津計劃　議員倡「容錯率」引入彈性及加強就業配對

政府宣布將於今年10月1日推出「綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」，為期3年。立法會議員植潔玲今早(14日)在港台節目表示，計劃的細節上可再優化，特別是「容錯率」略嫌不足，呼籲當局在工時要求及審批「容錯率」上引入更多彈性。
獎勵金對大家庭吸引力大打折扣
目前計劃要求12個月內最少有10個月領取職津才符合獎勵資格，植潔玲認為這對基層相對嚴苛，因為他們很多時候靠「打散工」又或轉工期間會有空窗期，建議政府引入更多人性化彈性，例如給予轉工「空窗期」一至兩個月的寬限期，在審批時接納求職證明，避免受惠者因短暫的空窗期而喪失獎勵資格。她補充，4.5萬元獎勵金對於單身或小家庭具備一定推動力，但若攤分至4人或以上的家庭，平均每人每月的資助額僅數百元，吸引力可能會大打折扣。
打工仔女具強烈自力更生精神
立法會議員鄧家彪在同一個節目表示，計劃能給予基層市民更多選擇，認為香港打工仔女具有強烈的自力更生精神，並非如負面講法般「依賴綜援」或「唔想做」。至於坊間憂慮職津工時要求過高，一般高達144至192小時，他認為單親家庭最易受惠，其門檻較為寬鬆，只要與15歲以下兒童同住的單親人士，每月工作36小時已符合基本津貼資格，達72小時更可獲最高津貼，配合獎勵金具備一定吸引力。他建議除了提供金錢誘因外，勞工處可為需要照顧子女的婦女進行精準的就業配對，例如配對工時較適合照顧子女的酒店房務工作，與課後託管服務配套，方能真正有效協助脫離綜援網。