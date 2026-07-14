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出版：2026-Jul-14 11:05
更新：2026-Jul-14 11:05

非常父母向聯合國人權事務委員會　投訴瑞典當局侵犯人權

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「非常父母」曾先生及關小姐在瑞典被指對次女Lily照顧不當，Lily因而被當地政府接管。曾先生及關小姐今日向聯合國人權事務委員會投訴瑞典當局侵犯人權。

「非常父母」曾先生及關小姐在瑞典被指對次女Lily照顧不當，Lily因而被當地政府接管。曾先生及關小姐今日向聯合國人權事務委員會投訴瑞典當局侵犯人權。

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「非常父母」曾先生及關小姐在瑞典被指對次女Lily照顧不當，Lily因而被當地政府接管。曾先生及關小姐今日向聯合國人權事務委員會投訴瑞典當局侵犯人權。

曾先生及關小姐向傳媒表示瑞典當局在Lily保護令的司法程序，侵害了他們受《公民及政治權利國際公約》保護的權利，包括公平審訊的權利、家庭生活的權利、免於任意羈留的權利等。

指警務督察評定Lily情況安全

就公平審訊的權利，兩人指出瑞典行政法院指控他們拒絕為Lily辦理出生登記時，並沒有經討論；在保護令的審訊中，法院無理拒絕傳召先遣警務督察Mark Hughes。其後，兩人指發現Mark Hughes早在Lily被社福局帶走前一天，已評定Lily情況安全，不建議與父母分離，唯行政法院從未討論該些證據。

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就有關家庭生活的權利，兩人引述歐洲人權法院裁定，在施行保護令及接觸禁令的嚴苛措施下，國家機關必須提交獨立心理報告及進行聆訊，否則會侵犯受害人的家庭生活權利。兩人不滿在Lily的保護令及接觸禁令的司法程序，行政法院完全信納社福局的意見，並沒有按國際人權法的要求，保障Lily和兩人家庭生活的權利。就免於任意羈留的權利，兩人指出瑞典社福局一直以行政考慮方式任意羈留Lily，而該些「行政考慮」不受法院管轄。

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