適齡學童人口呈下降趨勢　小一人數跌穿5萬　幼稚園生10年減近4成

本港近年學齡人口持續下降，根據教育局發表2025/26年度的《學生人數統計報告書》，本港整體幼稚園學生從2015/16學年的185,398人，逐年減少至2025/26學年的113,204人，跌幅約38.9%，亦較2024/25年度減少9.7%。期內總學額從2015/16學年的214,348個，減至2025/26學年的152,934個，跌幅約28.7%。幼稚園數量則在2021年之後開始減少至去年的958間，跌幅約8.06%。
小學方面，本港小學人數於2019/20年度處於近10年頂峰的373,228人，之後一直下滑至2025/26年度的317,233人，跌幅約15%。小一人數在2018/19年度達到近10年頂峰的66,914人後持續下降，2025/26年度更跌至49,723人。小學數量在過去10年總體亦呈上升趨勢，2025/2026年度上升至591間，較2015/2016年度升約3.32%。
中學方面，本港中學生人數近10年間走勢反覆，2022/23年度為近10年的低位，錄得321,162人，之後升至2025/26年度的347,820人，回升8.3%，但仍較2015/16年度的高位352,609人跌1.3%。中學數量在過去10年亦有輕微上升，2025/2026年度上升至513間。
鄧飛：增幅來自各項人才輸入計劃
教育界立法會議員鄧飛指，本港出生率偏低，相信增幅來自各項人才輸入計劃，但最大問題是無法預測何時來、有多少人，以及甚麼年齡來，因此無法規劃。他又指全港各區的插班生學位，足以吸納這批「生力軍」，但同時要留意各級的高中學生人數都錄得跌幅，相信是學生家庭移民或是學生到海外升海。有小學生家長表示，小學適齡學童人口下降和小學學校數量呈反比，理解教育局對於學校合併和重置的考慮。