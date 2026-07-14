適齡學童人口呈下降趨勢　小一人數跌穿5萬　幼稚園生10年減近4成

本港近年學齡人口持續下降，根據教育局發表2025/26年度的《學生人數統計報告書》，本港整體幼稚園學生從2015/16學年的185,398人，逐年減少至2025/26學年的113,204人，跌幅約38.9%，亦較2024/25年度減少9.7%。期內總學額從2015/16學年的214,348個，減至2025/26學年的152,934個，跌幅約28.7%。幼稚園數量則在2021年之後開始減少至去年的958間，跌幅約8.06%。

小學方面，本港小學人數於2019/20年度處於近10年頂峰的373,228人，之後一直下滑至2025/26年度的317,233人，跌幅約15%。小一人數在2018/19年度達到近10年頂峰的66,914人後持續下降，2025/26年度更跌至49,723人。小學數量在過去10年總體亦呈上升趨勢，2025/2026年度上升至591間，較2015/2016年度升約3.32%。