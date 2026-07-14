孫東：不懂AI者將被懂AI者取代 料未來更多學生投身創科

創新科技及工業局局長孫東表示，人工智能(AI)的發展必然會對全球的就業市場産生衝擊，他信AI絕對不會取代人類，但不會用AI的人很有可能被懂用AI的人取代，所以希望年輕人好好裝備自己。他相信未來會有更多本地青年學生選擇加入創科行業、選擇從事包括人工智能領域在內的相關職業。

孫東出席香港科技園舉行有關「全民AI」普惠計劃的啟動禮致辭時說，政府一直注重AI的發展與治理，已先後推出《人工智能道德框架》和《香港生成式人工智能技術及應用指引》，亦成立專班，從法律層面上檢視香港現有的法律體系有沒有漏洞需要填補。他提到本港正進行五年規劃，正積極構想有一個更加專業的法律框架，能夠規管未來人工智能的發展。他強調政府對人工智能的立場是要加速發展，但同時亦要管得住、管得好、用得好。

孫東表示，AI產業是香港未來發展的重要元素，以河套香港園區為例，首兩座大樓的90多家企業，超過四成與AI有關，而沙嶺數據園區的算力設施，有望從明年開始陸續投入服務，相信AI在未來北部都會區的發展會是主旋律。