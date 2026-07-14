新皇崗口岸︱《皇崗口岸港方口岸區》條例刊憲7.31生效 開通日期由兩地商定

新皇崗口岸預計啟用在即。(資料圖片／中通社)

新皇崗口岸工程進入最後衝刺，由於口岸採取一地兩檢通關模式，須本地立法。政府今早（14日）刊憲《皇崗口岸港方口岸區》條例，將於7月31日實施。條例草案將於明日（15日）提交立法會進行首讀及二讀，正式開通日期由粵港兩地政府商定。

港方口岸區7月31日零時起啟用

條例草案提到，國務院已藉2026年7月8日的《國務院關於同意啟用皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區的批覆》，決定皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區自2026年7月31日零時起啟用並依照特區法律實施管轄。為確保中央的授權得以落實，特區政府有責任於7月31日前完成相關的本地立法工作。