新皇崗口岸︱《皇崗口岸港方口岸區》條例刊憲7.31生效 開通日期由兩地商定

新皇崗口岸工程進入最後衝刺，由於口岸採取一地兩檢通關模式，須本地立法。政府今早（14日）刊憲《皇崗口岸港方口岸區》條例，將於7月31日實施。條例草案將於明日（15日）提交立法會進行首讀及二讀，正式開通日期由粵港兩地政府商定。
港方口岸區7月31日零時起啟用
條例草案提到，國務院已藉2026年7月8日的《國務院關於同意啟用皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區的批覆》，決定皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區自2026年7月31日零時起啟用並依照特區法律實施管轄。為確保中央的授權得以落實，特區政府有責任於7月31日前完成相關的本地立法工作。
新皇崗口岸建設工程如火如荼地進行，有內媒近日披露大樓內部最新環境，可見主體建築和配套已大致完成，當局預計新皇崗口岸每日約有20萬人次通關，高峰期可達30萬人次，啟用後會採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，旅客通關時間可由30分鐘壓縮至5分鐘，日後並考慮引入「人臉+虹膜」智能通關等技術。
由於口岸位於深圳境內，要在內地實施「一地兩檢」，故此全國人大常委會早前授權港府管轄口岸港方區域及相關延伸區。保安局局長鄧炳強早前指待取得人大授權決定及國務院批覆後，特區政府會隨即向立法會提交相關《條例草案》，為落實「一地兩檢」提供本地法律基礎。