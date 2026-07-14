DSE放榜2026｜蔡若蓮：政府提供多元出路　鼓勵學生做自己生命的主人

明日（15日）是DSE放榜的大日子，教育局局長蔡若蓮今日（14日）在社交平台發文指，日前出席DSE放榜打氣大會，支持放榜的同學，凝聚正能量。
蔡若蓮分享面對放榜的不確定，其實正是成長和迎接未來的契機。她向同學建議首先為自己「充好電」，每個人都有屬於自己的路，不必與人比較。政府為青年人提供多元出路，只要做好規劃和準備，相信大家定能找到合適的方向。同時，確立明確目標。人生旅途難免遇到變數，但只要以平常心去面對，朝着自己的目標前進，終會抵達目的地。沿途遇到的風景，讓人生更加豐富精彩，用心享受每一段旅程，讓人生變得更幸福。蔡若蓮強調：「最重要的是，我們要做自己生命的主人，讓自己擁有一個快樂、幸福的人生！」
為支援DSE同學，教育局特別推出全新的「陪你放榜的日子 – 應對放榜壓力相關資源」專頁，提供一系列應對策略和減壓方法。專頁整合了應對放榜壓力的相關資源，既有助同學紓緩緊張情緒，亦讓家長了解如何在放榜期間關心子女。同學可參考「DSE放榜之卡關攻略」及放鬆練習影片，家長亦可瀏覽「家長暖心應援攻略」，與子女攜手正向面對挑戰。此外，專頁亦介紹如「Open噏」、「賽馬會平行心間」等線上線下社區支援服務。蔡若蓮鼓勵大家善用資源，以正面的心態迎接放榜。