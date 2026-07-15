打破傳統龕場陰森忌諱 善果生命文化紀念館首創宮殿式設計 昇華生命教育意義 預早規劃身後事化作「人生畢業禮」｜優質樂齡生活巡禮

生老病死是人生必經階段，然而傳統觀念上對於「生死」往往避而不談。隨著生死教育普及，愈來愈多香港人不再視「死亡」為禁忌，對「身後事」轉為坦然，甚至願意主動與家人談論並提早規劃。作為持牌私營骨灰安置所，「善果生命文化紀念館」（下稱「善果」）以全港首創的宮殿式設計與充滿溫度的現代化管理，打破傳統龕場的陰森感，將沉重的拜祭轉化為凝聚家族的溫馨聚會，更提倡將預早規劃身後事，昇華為一場尊貴的「人生畢業禮」。

僅 15 間獲發牌照 擁全港最長安放期至 2070 年 過去，香港私營骨灰龕位市場良莠不齊，不少市民在規劃身後事時感到徬徨無助。自2017年政府實施發牌制度後，市場終有清晰指標。然而，申請牌照的過程極其嚴謹，需要跨越10多個政府部門的層層審核，在最初144間申請機構中，目前僅15間獲發牌。「善集團」憑藉強大的營運實力佔了其中3席位，包括經營逾十載的「善緣」、全港首幢樓高11層的「善心」，以及於2022年6月獲正式發牌的「善果」。 集團總經理孫佩華（Anna）接受訪問時，表示樂見政府發牌監管私營骨灰安置所市場，並謂政策屬「撥亂反正」，有助業界建立篩選機制的同時，亦可令市民在揀選骨灰安置所時有指標可循。「對消費者而言，選擇龕位最大的顧慮是『穩健性』與『長遠承諾』，是一個跨世代的託付。善果不但提供全港最長至2070年的安放權年期，更嚴格遵守規定，每售出一個龕位，就會將15%收益撥入由政府監管的信託基金，確保安置所即使在所有龕位售罄後，未來仍能持續營運及提供服務，讓消費者買得安心。」 Anna亦指，善果的龕位容許自由轉讓，給予買家極大的自主權與彈性。

多元宗教主題靈灰堂 同一空間連結整個家族 傳統龕場大多予人陰森、嚴肅的感覺。然而善果特別採用宮殿式、花園式的設計，令其於屯門青山村一帶的翠綠山巒之中別樹一格。Anna解釋設計與集團創辦人徐美琪博士對美學的追求有關：「徐美琪博士深信『生命值得優雅地紀念』，因此善果採用了全港唯一的宮殿式設計，採光度充足，盡顯時尚經典氣派。館內頂層兩翼更設有雅致空中花園，以及配備高級投影音響設備的複式大禮堂，為舉辦追思儀式提供了莊嚴舒適的場地。」 空間規劃上，善果更具前瞻性地融合中西文化，首創多元宗教主題的靈灰堂，包括觀音堂、佛教堂、天主教堂、基督教堂，以及中西無宗教堂等。Anna表示，這種具彈性的跨宗教共融設計，目的是希望能夠讓信仰不同的家庭成員在離世後依然能安放於同一建築物內。「後人前來拜祭時，毋須四處奔波，在同一個舒適的空間內便能一次過探望所有親人，真正發揮了連結家族的功能。」

比起 AI 生成更主張以真實記憶傳承愛與回憶 除了硬件講究外，善果在個人化服務上亦見盡心思。每個龕位均設有專屬的二維碼，家屬可透過「善果追憶庫」上傳先人生前的真實相片、影片及錄音。問到會否利用近年新興的AI「復活」先人影像，Anna有所保留，認為真正的生死教育是協助家屬以正面的態度接受現實，將哀傷轉化為對生命的理解：「若讓家屬沉醉於AI構建的虛幻世界中，反而會阻礙他們真正釋懷，甚至衍生倫理道德的疑慮。我們希望家屬保留的是真實的記憶，哪怕是一句簡單的說話、一段真實的影像，那份無可取代的溫度才是最珍貴的。」 Anna分享，善果提供十多款靈灰盅、碑面及小家具擺設供家屬親自為龕位進行設計。她憶述，曾有一位家屬的父親生前是一名攝影師，他們特別將龕位佈置成「影廊」——擺滿父親生前使用的相機，以及其得獎作品的小空間；掃描專屬二維碼後，播放的是父親生前一字一句教導兒子攝影口訣的真實錄音。「這份真實的聲音和溫度，是任何AI都無法取代的。」 Anna補充，善果亦提供特別紀念日提示、網上遙距拜祭、代客拜祭等貼心服務，費用全免，充分照顧海外或生活繁忙的家屬。

「善」盡企業責任 堅信死亡並非終結 善果前線同事的專業與同理心，更曾成功化解不少家庭對生死話題的矛盾。「曾有一對年長父母被子女帶到善果參觀時，感到極度抗拒，氣氛一度僵持。善果的同事察覺後並沒有強行推銷，反而邀請他們到舒適的空中花園坐下休息、喝口茶。在放鬆的環境與員工耐心且無壓力的引導下，母親最終轉念向父親坦言：『其實死後別人來拜祭也不會辛苦，有甚麼不好？』兩人最終放下成見，親自選定了心儀龕位。」 Anna強調，善果的同事不僅是服務提供者，更是協助家庭跨越生死溝通障礙的橋樑；而善果亦不單純是一個骨灰安置所，更承載著傳承生命教育的意義。

展望未來，善果會繼續定期舉辦多元化的活動，期望將傳統沉重、充滿哀傷的拜祭，轉化為家庭定期團聚、延續親情與愛的溫馨時刻。「正如善果所堅信，死亡不是終結，而是一場尊貴的『人生畢業禮』；只要記憶還在，愛就能一代傳一代。」 Anna總結。

(專題報道)