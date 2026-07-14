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出版：2026-Jul-14 16:34
更新：2026-Jul-14 16:34

世界盃｜蓮香樓8人點心套餐索價3888蚊　VIP席被嘲「掠水」有回應

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世界盃｜蓮香樓店內裝設大型LED屏幕。早前8強挪威對英格蘭的大戰，吸引過百球迷凌晨4時排隊入場

世界盃｜蓮香樓店內裝設大型LED屏幕。早前8強挪威對英格蘭的大戰，吸引過百球迷凌晨4時排隊入場

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世界盃期間，上環老字號茶樓「蓮香樓」直播賽事成搶客奇兵，店內裝設大型LED屏幕。早前8強挪威對英格蘭的大戰，吸引過百球迷凌晨4時排隊入場，但現場安排引來不少批評，包括Walk-in沒位、一樓只得小型電視等，部分人失望離場，轉往其他場地或回家看直播。至於四強至決賽期間，電視台均提供免費直播。

世界盃｜蓮香樓店內裝設大型LED屏幕。早前8強挪威對英格蘭的大戰，吸引過百球迷凌晨4時排隊入場(Threads) 世界盃｜蓮香樓店內裝設大型LED屏幕。早前8強挪威對英格蘭的大戰，吸引過百球迷凌晨4時排隊入場(Threads) 世界盃｜蓮香樓店內裝設大型LED屏幕。早前8強挪威對英格蘭的大戰，吸引過百球迷凌晨4時排隊入場(Threads) 世界盃｜蓮香樓店內裝設大型LED屏幕。早前8強挪威對英格蘭的大戰，吸引過百球迷凌晨4時排隊入場(Threads) 世界盃｜蓮香樓在社交平台公布四強及決賽特選套餐。(Threads) 世界盃｜蓮香樓在社交平台公布四強及決賽特選套餐。(Threads) 世界盃｜蓮香樓在社交平台公布四強及決賽特選套餐。(Threads) 世界盃｜蓮香樓店內裝設大型LED屏幕(中通社) 世界盃｜蓮香樓店內裝設大型LED屏幕(中通社)

四強至決賽電視台免費播

蓮香樓在社交平台公布四強及決賽「特選套餐」。一樓單人拼桌收費368元，可選4款點心，附送汽水及啤酒各兩罐，包茶芥及加一。二樓VIP區設有LED大屏幕，八人獨立桌索價3,888元，可選16款點心，另配沙薑豬手粒、椒鹽鮮魷拼豆腐、豉油王炒麵及甜品，附送汽水及啤酒各16罐，同樣包茶芥及加一。如需額外加人，每位480元。蓮香樓強調座位由店方統一安排，購買一人套餐須接受拼桌，條款及最終決定權保留。名額有限，先到先得，呼籲及早預訂。

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不過，帖文引來網民狠批，炮轟收費屬「水魚價」、「食相難看」，直言「好過去搶，戇X仔先幫襯，邊個去我笑邊個」。有網民更嘲諷其為「智商稅」，認為花費數百元到茶樓睇波不值票價，尤其一樓的電視屏幕較小，甚至「細過屋企嗰部」，亦有食客批評點心定價過高，另有人提醒四強至決賽期間，電視台均提供免費直播，「係屋企約埋三五知己打住邊爐睇都仲得」、「我去商場睇好過」。

強調明碼實價 人均400多元屬正常價

蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢向傳媒表示，承認安排不周，強調是首次舉行世界盃直播，排隊人數超預期，將汲取教訓改善問題，因此決定以預售形式推出四強賽事一人和八人套餐，亦在一樓加設兩部70吋大電視。至於有網民批評價格太貴，蓮香樓強調四強賽時間要通宵營業，同事需「開夜」。而八人套餐除16籠點心外，亦包括4碟菜式、汽水啤酒每人各兩罐，更已包茶介加一，形容人均400多元屬正常價錢，強調是明碼實價，推出世界盃直播活動以來生意額增兩成，符合預期。

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