兩男涉「碰瓷」123宗車禍呃逾100萬元被捕，專揀迴旋處窄路等犯案。

新界北總區交通部及刑事部探員經過深入的情報分析及調查後，發現由上年5月至今年7月，兩名男子在全港多區共牽涉123宗交通意外，當中有34日更在同一日牽涉兩單或以上的交通意外，他們的手法是利用迴旋處、窄路的彎位或者切線的盲點刻意製造交通意外，從而向對方索取金錢賠償，賠償金額由4,000元至16,000元。警方初步推斷兩名疑犯已透過「碰瓷黨」交通意外詐取超過100萬元。除此之外，兩名疑犯亦不時會更換作案的車輛，嘗試逃避警方的偵查。

趁有車轉線時加速衝撞 警方透過「銳眼」計劃的閉路電視系統，發現兩名疑犯在犯案之前會駕駛車輛於作案地點徘徊尋找獵物，屢趁有車轉線時加速衝撞，在不同地點刻意製造交通意外，其後向司機索取賠償，受害人包括的士及小巴司機等。經過深入調查同情報分析，警方於昨日(13日)早上突擊搜查兩名疑犯的住址，並成功將他們拘捕。兩名被捕人士分別為21歲及19歲的本地男子，分別報稱為學生及無業。根據警方分析，21歲被捕男子為主謀，負責招攬19歲的被捕男子協助犯案。