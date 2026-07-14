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出版：2026-Jul-14 16:42
更新：2026-Jul-14 16:42

兩男涉「碰瓷」123宗車禍呃逾100萬元被捕　專揀迴旋處窄路等犯案

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新界北總區重案組總督察譚子偉及新界北總區交通部署理總督察姚卓倫。

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新界北總區交通部及刑事部探員經過深入的情報分析及調查後，發現由上年5月至今年7月，兩名男子在全港多區共牽涉123宗交通意外，當中有34日更在同一日牽涉兩單或以上的交通意外，他們的手法是利用迴旋處、窄路的彎位或者切線的盲點刻意製造交通意外，從而向對方索取金錢賠償，賠償金額由4,000元至16,000元。警方初步推斷兩名疑犯已透過「碰瓷黨」交通意外詐取超過100萬元。除此之外，兩名疑犯亦不時會更換作案的車輛，嘗試逃避警方的偵查。

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趁有車轉線時加速衝撞

警方透過「銳眼」計劃的閉路電視系統，發現兩名疑犯在犯案之前會駕駛車輛於作案地點徘徊尋找獵物，屢趁有車轉線時加速衝撞，在不同地點刻意製造交通意外，其後向司機索取賠償，受害人包括的士及小巴司機等。經過深入調查同情報分析，警方於昨日(13)早上突擊搜查兩名疑犯的住址，並成功將他們拘捕。兩名被捕人士分別為21歲及19歲的本地男子，分別報稱為學生及無業。根據警方分析，21歲被捕男子為主謀，負責招攬19歲的被捕男子協助犯案。

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直斥兩人是「惡霸一般的行為」

兩名被捕人士的犯案手法純熟，多次於香港不同地點刻意製造意外。縱使有部分受害人懷疑疑犯故意發生碰撞，但出於內疚及避免麻煩，往往仍然付款以作和解。警方直斥兩人的舉動是「惡霸一般的行為」，不單觸犯法例，更對道路上的其他使用者造成莫大的危險，警方予以強烈的譴責。

兩男涉「碰瓷」123宗車禍呃逾100萬元被捕，專揀迴旋處窄路等犯案。

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