DSE放榜2026｜港華鄭子絃視力餘一成仍奪狀元　女拔狀元因病妹留港讀醫【持續更新】

中學文憑試(DSE)今日放榜，今年共有近5.7萬人參與考試，包括4.6萬名日校考生。在一眾考生當中，共誕生14男10女共24名「狀元」，包括11名同時在數學延伸部分(M1或M2)取得5**成績的「超級狀元」。今屆DSE共有近1.6萬名日校考生，考獲符合升讀大學學士學位課程普遍入學要求的「332A33」成績，以1.3萬個大學聯招(JUPAS)資助學額推算，每一學位由約1.2名日校考生競爭。 24名「狀元」分布在15間中學，包括首次有DSE「狀元」便是「超級狀元」的將軍澳保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學，石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學亦曾次誕生狀元；屯門保良局董玉娣中學就連續第二年有「狀元」。誕生狀元的學校同樣有多間傳統名校，包括皇仁書院、喇沙書院、拔萃女書院等。

英皇書院超級狀元陶則然高中發奮考獲佳績 冀從醫助人 英皇書院的陶則然，是今屆文憑試「超級狀元」。他提及初中成績並不突出，踏入高中後發力，感謝父母一路支持他不同的決定，讓他可以探索自己的興趣。陶則然稱決心留港升學讀醫，亦希望可在香港從醫，又稱「多貢獻下香港社會」，但未決定升讀的大學。 【英皇書院超級狀元陶則然 高中發奮考獲佳績 冀從醫助人】 聖保羅書院「文科超狀」朱瑋韜 留港讀法律冀伸張社會公義 聖保羅書院相隔6年再誕生超級狀元，朱瑋韜於中、英、數、M1、經濟、倫理與宗教、歷史合共七科全取5**，公民與社會發展達標，成為少見以文科組合考獲頂尖成績的尖子。他計劃修讀港大工商管理學學士（法學）及法學士雙學位課程，並在港成為執業律師，因為自小對法律有興趣，覺得做律師與其他職業不同，希望未來主力刑事範疇，以專業法律知識幫助弱勢社群、伸張社會公義。

喇沙書院超狀及狀元留港讀醫 指「KOL實習生」被捕是警惕 喇沙書院誕生一位超級狀元許樂，和一位狀元莊梓謙。兩位狀元均表示會留港修讀醫科，暫未決定入讀哪一間醫學院。對於近期有「KOL女醫科實習生」因行為失當被終止實習及被捕，他們認為是警惕，提醒要謹言慎行。雖然AI浪潮衝擊教育界，但兩人均認為老師始終比AI更好。 【喇沙書院超狀及狀元留港讀醫 聽Stray Kids及譚詠麟減壓】 沙田崇真首誕狀元 鄭一力：由中一全級排90多名逐漸進步 沙田崇真中學今次有狀元誕生。鄭一力考獲6科5**佳績，他表示中一入學時成績只屬學校中下游水平，排90多名，成續每年不斷進步，最終成為該校首位DSE狀元。鄭一力認為，成為狀元是「超水平發揮」，特別是個別科目於考試完結後，其實感覺發揮不如平時。他感謝學校一直以來的培養，並希望以成績回饋學校。

▼誕生狀元學校▼

沙田王錦輝女狀元劉子湉曾跳級 打算留港讀醫 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的劉子湉為學校首名狀元，她自小一入讀該校，讀完小五後沒有修讀六年級，而是直接跳級升讀七年級。她對放榜成績深感滿意，又透露母親是香港中文大學物理學教授，父親則在公司工作、近期已退休。由於自小住在大學宿舍，她對中大有份獨特的感情，「中大就像我的家一樣。」 【沙田王錦輝女狀元劉子湉曾跳級 打算留港讀醫】 保良局董玉娣中學狀元李心兒 正在哈佛參加暑期課程

保良局董玉娣中學連續兩年誕生狀元，今屆的狀元李心兒早前獲得哈佛大學香港校友會教育基金的2025年「哈佛書獎」獎學金，並在今年暑假參加「哈佛導師計劃」，現正遠笈美國哈佛參加暑期導師計劃，一個月後回港，因此未能親身返回學校領取DSE成績單。該校指，學生在今屆文憑試考獲「332A」成績的比率高達97.4%，整體獲得5級或以上及4級或以上的人數亦破歷屆紀錄，同時有另一學生在體育科考獲5**成績。 香港華仁書院狀元鄭子絃 有先天眼疾視力餘一成