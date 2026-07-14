嘉道理農場70週年推免費入園2個月 聽大帽山村民說植物故事

嘉道理農場暨植物園（KFBG)將於由明日（15日）起，推出70 週年夏日慶祝活動。只需預先網上登記，公眾由2026年7月15日至9月14日期間到訪即可免費入園，探索園內自然景觀。根據嘉道理農場官方社交平台，由於首批登記人數遠超系統負荷，暫時暫停接受新申請。園方正改善登記系統，並會盡快重開。登記系統確實日期將於專頁公布。而系統重開後，園方會透過電郵通知申請成功人士。

今日（14日），嘉道理農場暨植物園於園內舉行70 週年夏日慶祝活動預覽及專題展覽開幕禮，帶領參與村民再次遊覽他們共同打造之作品，並宣布今夏將推出三項特別企劃，包括：「喚醒記憶：大帽山的民族植物故事」展覽、適合親子同樂的夏日自助遊，及「從荒蕪到豐饒：喚醒記憶的七十年」特別展覽與古蹟路徑，供市民了解園內70 年的變遷。