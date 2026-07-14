嘉道理農場70週年推免費入園2個月 聽大帽山村民說植物故事

嘉道理農場暨植物園（KFBG)將於由明日（15日）起，推出70 週年夏日慶祝活動。只需預先網上登記，公眾由2026年7月15日至9月14日期間到訪即可免費入園，探索園內自然景觀。根據嘉道理農場官方社交平台，由於首批登記人數遠超系統負荷，暫時暫停接受新申請。園方正改善登記系統，並會盡快重開。登記系統確實日期將於專頁公布。而系統重開後，園方會透過電郵通知申請成功人士。
今日（14日），嘉道理農場暨植物園於園內舉行70 週年夏日慶祝活動預覽及專題展覽開幕禮，帶領參與村民再次遊覽他們共同打造之作品，並宣布今夏將推出三項特別企劃，包括：「喚醒記憶：大帽山的民族植物故事」展覽、適合親子同樂的夏日自助遊，及「從荒蕪到豐饒：喚醒記憶的七十年」特別展覽與古蹟路徑，供市民了解園內70 年的變遷。
川龍村居民：分享最開心
同時邀請大帽山川龍村的在地村民分享世代相傳的植物利用智慧。其中，陳村民（Sam）感嘆：「生於斯，長於斯。我在此讀了三年小學又工作過，身為大山裹出生的村民，很開心能將當地植物分享給他人並傳承下去。分享最開心。」
嘉道理農場暨植物園70週年夏日慶祝活動詳情：
1. 「喚醒記憶：大帽山的民族植物故事」戶外展覽
展覽分佈於園內不同戶外角落，設立於原生植物旁，透過書寫着村民的回憶，介紹植物的傳統用途。令訪客有更深刻的了解。
2. 夏日自助遊
園內設有「夏日自助遊」地圖供公眾閱覽，專為炎炎夏日遊覽戶外而設，相對簡易，適合親子活同遊。路徑中可遇見季節性的野生動植物。
3. 《從荒蕪到豐饒：喚醒記憶的七十年》特別展覽及古蹟路徑
展覽設於園內廣場，展示著園內70年來的故事與變遷。同時，公眾沿著路線遊覽園內地標，例舊郵政局石柱、胡挺生先生紀念亭、觀音像、嘉道理兄弟紀念亭及蘭花谷等地點。
除以上專題計劃外，園內亦設有其他延伸活動，例將於2026年7月 18日至8月29日逢週末舉行的「親子夏日探險隊」，由專業團隊帶領的大自然探險活動和 「愛護土地」講座系列等。有關所有活動詳情、登記及最新安排，可參閱嘉道理農場暨植物園（KFBG)官方網站。