DSE放榜2026｜家長緊張焦慮會變無形壓力 樹仁大學專家拆解「4 Do's & 4 Don'ts」

DSE 放榜在即，學生與家長都難免倍感壓力和焦慮。香港樹仁大學輔導及心理學系副教授、逆境與創傷心理學碩士課程總監袁穎忻博士指出，心理學上有一種現象叫「情緒傳染」（Emotional Contagion），家長的緊張與焦慮會變成孩子無形的壓力。因此，她提醒家長要好好管理自己及子女的情緒，並提出4個Do's：主動積極的聆聽、非批判性的語言、接納及調適情緒、稱讚子女過往的付出；及4個Don'ts：放下所有預設的結果、不要跟其他人比較、拒絕「災難化思維」、不要過度追問。
老師應避免3類言詞大忌
此外，香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授唐家豪博士亦提醒，老師要首先觀察學生當下的情緒狀態，再提供相應的輔導對策，若學生情緒差勁，老師應先給予其喘息空間，再觀察他是否願意主動分享。倘若他願意傾訴，老師只需耐心聆聽，理解其擔心與焦慮，盡量避免三類言詞大忌，包括責罵、給予應該/不應該的建議，以及催促盡快做決定，以表達支持及關懷，與學生同行。老師在放榜當日亦要衡量自己的情緒狀態，倘若內心出現巨大波動，必須立即暫停手頭上的工作，稍作休息放鬆，以免因情緒不穩而影響判斷力。
近年愈來愈多機構致力推廣精神健康，例如香港樹仁大學輔導及心理學系主辦及統籌的支援有特殊教育需要學生專題課程，就會不定期舉辦相關活動，為大眾的精神健康注入正能量。