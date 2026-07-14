DSE放榜2026｜家長緊張焦慮會變無形壓力 樹仁大學專家拆解「4 Do's & 4 Don'ts」

家長給予子女支持與肯定，是陪伴他們迎接DSE放榜最強的後盾。（圖片來源：Google Gemini AI生成圖）

DSE 放榜在即，學生與家長都難免倍感壓力和焦慮。香港樹仁大學輔導及心理學系副教授、逆境與創傷心理學碩士課程總監袁穎忻博士指出，心理學上有一種現象叫「情緒傳染」（Emotional Contagion），家長的緊張與焦慮會變成孩子無形的壓力。因此，她提醒家長要好好管理自己及子女的情緒，並提出4個Do's：主動積極的聆聽、非批判性的語言、接納及調適情緒、稱讚子女過往的付出；及4個Don'ts：放下所有預設的結果、不要跟其他人比較、拒絕「災難化思維」、不要過度追問。

老師應避免3類言詞大忌 此外，香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授唐家豪博士亦提醒，老師要首先觀察學生當下的情緒狀態，再提供相應的輔導對策，若學生情緒差勁，老師應先給予其喘息空間，再觀察他是否願意主動分享。倘若他願意傾訴，老師只需耐心聆聽，理解其擔心與焦慮，盡量避免三類言詞大忌，包括責罵、給予應該/不應該的建議，以及催促盡快做決定，以表達支持及關懷，與學生同行。老師在放榜當日亦要衡量自己的情緒狀態，倘若內心出現巨大波動，必須立即暫停手頭上的工作，稍作休息放鬆，以免因情緒不穩而影響判斷力。