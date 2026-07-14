四成中學生現中度以上焦慮或抑鬱

香港學童精神健康問題日益受到關注，有調查發現，本港中小學生自我關懷水平僅屬中等；而中學生出現焦慮及抑鬱程度達中度或以上分別有42.6%及37%。研究團隊指，調查數據反映，預防性精神健康教育應在小學階段及早推行。透過培養學生的自我關懷能力，可降低其在升讀中學後出現過度自我批評與對自身要求過於嚴苛的傾向，促進健康的心理發展。
高小學生及中學生自我關懷水平屬中等
基督教家庭服務中心(CFSC)聯同香港大學為健康教研中心，於2025至2026年完成「兒童及青少年自我關懷與精神健康」群體篩查研究，共收回704份問卷，涵蓋349名高小學生及355名中學生。結果顯示，高小學生及中學生「善待自己」平均分分別為2.9分及3.1分(5分滿分)，自我關懷水平屬中等。反映自我批判傾向的「自我挫敗」(Self-Coldness)平均分別為2.4分及2.9分，同屬中等水平。
情緒健康方面，高小學生有20.6%出現中度或以上抑鬱情況，26.6%出現中度或以上焦慮；中學生相關比率則升至37%及42.6%。當中中學生出現嚴重或非常嚴重抑鬱和焦慮症狀，分別為14.7%和29.6%。研究團隊指，中學生在心理困擾方面明顯較高小學生嚴重，反映精神健康支援工作須及早介入。
自我關懷與社交支援具保護作用
研究亦發現，自我關懷及社交支援對精神健康具有保護作用。受訪學生的主觀社交支援評分達5分以上(7分滿分)，而自我關懷及社交支援水平愈高，壓力、抑鬱及焦慮程度愈低。
為進一步驗證自我關懷介入的成效，研究團隊設計以「自我關懷」為核心的學生小組，145名學生參與五節介入活動，另有155名學生作對照組。結果顯示，參與小組學生的抑鬱評分由6.59分下降至6.12分，焦慮評分由6.48分下降至5.88分；相反，對照組抑鬱及焦慮評分均錄得上升。研究指出，自我關懷介入有助減少學生自我批判，並有效緩衝情緒惡化。團隊建議，學校應及早於小學階段推行預防性精神健康教育，培養學生自我關懷能力，同時建立正面的求助文化，並加強學校、家庭及社區精神健康服務協作，共同支援有情緒需要的學生。
服務使用者︰接受輔導服務 掌握調節情緒的方法
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