詐騙集團誘騙倫敦金投資失利者 警搗觀塘假公司 9人被捕

日前警方接獲市民報案，稱誤墮「倫敦金」騙局。經調查後，警方鎖定涉案詐騙集團，並採取代號「烈進」行動，在今日(14日)下午突擊搜查犯罪集團位於觀塘的商廈，並以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪名，拘捕9名本地人士。

東九龍總區科技及財富罪案組第3隊總督察林詩棋表示，警方在本年5月接獲市民報案，指自己誤墮倫敦金騙局。警方其後調查鎖定一個詐騙集團，集團以透過成立註冊公司，並租用一個位於觀塘商業區一個1,500呎辦公室作幌子，進行詐騙活動。 警方發現，詐騙集團特別針對一些以前投資倫敦金失利的市民進行二次傷害，以電話形式接觸對方，聲稱受害人多年前在其他投資公司仍有閑置倫敦金，而因近年既金價上升，戶口內已累積了可觀盈利。最初匪徒報稱受害人只需繳付有限資金及簽署第三方授權書，就可以短期內取回利潤。

最大單一損失達370萬 當受害人繳交騙款後，詐騙集團就以不同藉口拖延，包括清繳存倉費、追加保證金、繳付稅項等，加上大量投資術語，繼而不斷向受害人索取更多金錢。經警方深入調之後，相信該公司宣稱的投資根本不存在。目前警方已成功聯絡到多名受害人，涉及騙款金額由十幾萬到數百萬不等，單一最大金額高達370萬。調查過程中，警方成功阻止一名受害人將290萬現金交給騙徒，及阻止另一名受害人進一步向其他財務公司借貸支付款項。

經警方深入調查之後，東九龍總區科技及財富罪案組今日派出探員喬裝成受害人與騙徒接觸，在蒐集足夠證據，認為時機成熟，隨即採取名為「烈進」的拘捕行動。行動中，探員突擊搜查上述的虛假投資公司，和多個主要嫌疑人住所，並即場以「串謀詐騙」，拘咗集團主腦及多名集團骨幹成員，並搜出大量貴金屬客戶投資同意書、收取款項的單據，記錄逾1,000個電話號碼，用來打推銷電話的電話紙、不同款式用作詐騙市民的劇本。 調查亦都發現，部份集團成員在2025年至今，涉嫌以個人戶口清洗高達1,000萬元的犯罪得益。警方亦已以洗黑錢的罪名拘捕相關集團成員。整個行動中，警方共拘捕9名本地人士，包括8男1女，年齡介乎23至43歲，被捕人士分別報稱為銷售員、文員及業務經理，他們現正被警方扣留調查。行動仍在進行中，不排除有進一步拘捕行動。