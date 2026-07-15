四成中學生現中度以上焦慮或抑鬱 團體倡培養自我關懷 助心理健康發展

香港學童精神健康問題日益受到關注，有調查發現，本港中小學生自我關懷水平僅屬中等；而中學生出現焦慮及抑鬱程度達中度或以上分別有42.6%及37%。研究團隊指，調查數據反映，預防性精神健康教育應在小學階段及早推行。透過培養學生的自我關懷能力，可降低其在升讀中學後出現過度自我批評與對自身要求過於嚴苛的傾向，促進健康的心理發展。

基督教家庭服務中心(CFSC)聯同香港大學為健康教研中心，於2025至2026年完成「兒童及青少年自我關懷與精神健康」群體篩查研究，共收回704份問卷，涵蓋349名高小學生及355名中學生。結果顯示，高小學生及中學生「善待自己」平均分分別為2.9分及3.1分(5分滿分)，自我關懷水平屬中等。反映自我批判傾向的「自我挫敗」(Self-Coldness)平均分別為2.4分及2.9分，同屬中等水平。