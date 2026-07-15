利用道路盲點「碰瓷」再索賠 兩男涉123案騙逾百萬被捕

警方搗破涉嫌以刻意製造交通意外騙取賠償的「碰瓷黨」，拘捕兩名男子涉嫌串謀詐騙及危險駕駛，在全港多區涉及123宗交通意外，透過索賠獲超過100萬元，每宗向對方司機索賠4,000至1.6萬元。警方提醒駕駛人士應謹慎駕駛，確保車內行車記錄儀正常運作。如遇可疑交通事故，應盡快向警方報案。 警方於周一(13日)早上突擊搜查兩人住所，兩名涉案男子分別19及21歲，分別報稱學生及無業，初步調查相信，21歲男子為案中主腦，負責招攬另一名男子參與犯案，涉案車輛則被扣查。

曾34天內日涉兩宗或以上意外 警方初步調查相信，兩人自去年5月至今年7月期間，在全港多區涉及123宗交通意外，發現曾於34日內在同一日涉及兩宗或以上交通意外。疑犯主要利用迴旋處、狹窄路段彎位及車輛切線時的盲點，刻意製造碰撞事故，再向對方司機索取賠償，金額由4,000元至16,000元不等。兩人透過有關手法，已成功騙取超過100萬元。為逃避警方偵查，疑犯亦不時更換作案車輛。 警方透過「銳眼」計劃閉路電視系統，發現兩名疑犯犯案前會駕車在目標地點附近徘徊尋找目標，當發現有車輛轉線時，便伺機加速碰撞，從而製造看似意外的交通事故。受害人包括的士及小巴等職業司機。