書展今開鑼 「世界文藝廊」將旅行文學連繫 設裝置為讀者揭開文學心度遊

一連七日的香港書展今日開鑼。說起逛書展與「旅行」的關聯，不少人第一時間或只想到購買旅遊天書，而今屆書展以「文創傳承‧旅悅人生」為主題，將「旅行」與「文學」扣連，拓闊讀者選書的想像。其中「世界文藝廊」展區，擺放逾200本來自世界各地的書籍及展品，現場更設有互動裝置，能按讀者的文旅風格，推介專屬書籍及文學深度遊路線，將「旅行」與「文學」連繫，拓闊讀者選書靈感；在書頁之間，開啟一趟心靈旅程。

今屆書展重點展區「世界文藝廊」特別以「揭開文學心度遊」呼應大會主題，透過「本地眼」與「世界眼」的雙重視角貫穿四大體驗區。為了增加趣味互動，展區內設有文旅風格測試裝置，讀者只須回答三道簡單問題，包括「當大家到目的地時，你最想看城市哪一方面」，系統便會剖析其文旅風格，如喜歡隨心所欲的「敘事遊牧人」等。讀者取得結果後，再前往「專屬文化之旅」，裝置會根據測試結果推薦相應的本地或世界文旅路線，若測試結果為「城市隨筆者」，系統將推薦前往如哥倫比亞旅行，亦推薦文旅陪伴書，讓讀者帶著書籍結伴同行。

除了推介文旅路線外，展區亦分了三大旅遊風格的專區，包括「敢行敢讀」、「駐足深研」及「慢步細閱」，同時推介本地與海外文學。世界文藝廊策展人張國麟表示，團隊歷時數月的資料搜集，根據書籍場景或故事背景，將本地與世界文學跨時空配對，如張愛玲經典《傾城之戀》以香港淺水灣酒店作背景，與之配對的世界文學則是《莫斯科紳士》，講述主角被軟禁於莫斯科大都會酒店、見證蘇聯30年變化的故事。團隊透過「酒店」的共通點，將香港南區與莫斯科連結起來，為讀者拓闊閱讀視野與選書靈感。

三聯書店助理經理營銷及市務何小姐表示，為了配合書展的主題，今年特別增設文旅書籍專區，並推出相關新書，包括《漫漫港非遺》等。她又指，大會有不同的講座，而「世界文藝廊」所展示的部分書籍，讀者亦可到該攤位選購，相信有助帶動人流，對人流和銷情均感樂觀。

今屆書展有逾770家展商參與，並舉辦逾600項文化活動以及八大講座系列，包括「年度主題」、「名作家」及「英語及國際閱讀」等，為入場市民帶來多元文化體驗。票價方面，成人門票30元，小童10元，3歲或以下小童及65歲或以上長者免費。香港運動消閒博覽及零食世界亦與書展同期舉行，持票人士可以一票遊覽三個展覽。