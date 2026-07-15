兩隻手指挑戰6科 DSE是給自己的成績表 大腦麻痺考生：成與敗不由他人定義

今年中學文憑試(DSE)今日放榜，其中20歲的譚竣羽與眾考生一樣，等待著放榜成績表。但不同的是，竣羽是患有大腦麻痺的年輕人，無法說話，四肢活動有限，只餘下手指可以移動滑鼠，完成6科考試。他直言幾經辛苦，堅持挑戰公開試是希望給自己一張成績表，沒有辜負自己多年苦讀，以及幫助他的所有人；他也勉勵其他考生，即使成績未如理想，也無人可以定義你是成功或失敗。 (記者：簡淑敏/攝影：鍾式明)

今年DSE有約5.8萬名考生，當中不乏身體傷殘的學生，無懼體能限制挑戰公開試；就讀香港紅十字會甘迺迪中心的竣羽是其中之一。竣羽患有大腦麻痺，腦袋非常清晰，但四肢活動能力有限，須長期坐輪椅，日常上學及生活治理都需要由照顧者協助；其病症本身沒有影響他的說話能力，但在小學時因一次大手術體能受影響而變成無法說話；若需要與人溝通，他要用手指或指節操作電話或電腦打字，以文字或語音代言。

訪問答案由職業治療師讀出 竣羽日前接受本報專訪，事前先以文字準備答案，再於訪問當日由職業治療師鄧煒琛(琛姑娘)代為讀出。他表示，在決定考DSE後，學校便協助他完成多項評估，並向考評局申請特殊考試安排及設備，經多次評估後，獲批「減卷」安排。竣羽因有脊柱側彎，加上全身肌肉控制不好，長期坐著不動會感到痛楚，故每天必須有兩至三次坐姿調整，放鬆肌肉，以維持全日在學校的活動。但竣羽並無放棄，靠著兩隻手指控制滑鼠，完成了6科考試，包括中文、英文、數學、公民與社會發展；企業、會計與財務概論(企概)，以及資訊及通訊科技(ICT)。

緊張時肌肉繃緊影響表現曾感沮喪 他每日除上學外，亦花數小時溫習及練習使用特殊設備，為考試做足準備；不過，當疲倦或緊張時，肌肉會繃緊，手會不期然拉直及抖震，影響作答，故他在應考期間也曾感沮喪。跟進竣羽多時的琛姑娘表示，每次長假之後，竣羽會表達感到自己情況變差了，手指好像沒力，因為肌肉繃緊直接影響其考試表現，「佢考試時會俾自己好大壓力，甚至開考前已出現手拉直嘅情況。佢本身有溫習，腦入面識嘅嘢輸出唔到，所以會感到沮喪，我哋都會叫佢放鬆及調整自己的心情，才能控制身體。」竣羽其實與一般年輕人無異，他對自己上鏡的髮型有要求，閒時會聽歌舒壓，最喜歡的歌手是MC(張天斌)。

排除萬難堅持考DSE，竣羽解釋是不想辜負自己讀書多年的努力，及身邊支持他的人，而且DSE是一個自我肯定，給自己一張成績表。而在等待這張成績表時，竣羽亦坦言，自己成績不會好，縱使仍想升學，但心知即使能升讀其他院校，但自己需要的貼身支援太多，學校未必能應付到。故他將會改變策略，隨著人工智能(AI)是世界大趨勢，而自己又對資訊科技有興趣，可能會從這方面增值自己，日後運用AI繼續貢獻社會。 「很多人會因為自己考得不好就定義是失敗，但其實沒有人可以定義你是成功還是失敗，堅持完成DSE已經很厲害，盡力就可以了，不用太介懷結果，就算成績未如理想也不代表甚麼，可以在其他地方發火發亮。」竣羽以這番話勉勵自己及其他考生。

今年兩在校學生應考 學校支援助實踐夢想 香港紅十字會甘迺迪中心今年有兩名學生參加DSE考試。副校長邱淑莊表示，學校非常鼓勵學生參與考試，因這是他們的學習的必經階段，而學生在校是讀主流課程，故原則上學校都會鼓勵學生參加；而學校亦會跨部門協作，如物理治療部、職業治療部、言語治療部、護士、老師、宿舍部門等，為學生解決困難。