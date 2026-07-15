皇崗港方口岸獲授權本月31日啟用 粵港政府商定開通日期 適時公布

新皇崗口岸聯檢大樓的主體工程已基本完成，至於何時正式通關備受兩地關注。政府昨刊憲《皇崗口岸港方口岸區條例草案》落實中央的相關授權，為在重建後的皇崗口岸實施「一地兩檢」安排提供法律基礎。《條例草案》今日提交立法會首讀及二讀。國務院日前同意港方口岸在本月31日啟用，依照香港法律實施管轄，並由粵港兩地政府商定正式開通日期。
位於深圳福田區的新皇崗口岸是深港唯一24小時通關的旅檢口岸，也是全球最大的陸路口岸，並實施「一地兩檢」的通關安排，通關日期備受兩地關注。國務院在本月8日就啓用皇崗口岸港方口岸區及港方口岸區事項作出批覆，確定港方口岸區的具體坐標和面積，並同意港方口岸區由本月31日零時起啓用，並依照香港特區法律實施管轄，正式開通日期由粵港兩地政府商定。為確保中央的授權得以落實，特區政府有責任於本月31日前完成相關的本地立法工作。
《條例草案》的主要內容包括宣布位於中國內地皇崗口岸的某些地域為港方口岸區；使香港法律適用於港方口岸區，並就香港法院在這方面的司法管轄權訂定條文；擴闊某些權利及義務的地域界限至包括港方口岸區；制訂條文，以輔助解釋某些日後的文件和法院命令。政府表示，《條例草案》為特區在皇崗口岸內設立港方口岸區，以及在該區域依法實施管轄提供法律基礎。
政府續指，目前皇崗口岸聯檢大樓的主體工程已基本完成，港深兩地承建商正同步進行大樓內部的工程及安裝所需設施；當《條例草案》通過，港府會與深方開展準備工作，包括聯合進行一系列系統測試、試運和應急演練，確保各項設施及運作安排穩妥周全、口岸運作準備就緒。
民建聯主席、保安事務委員會委員陳克勤表示，要在7月31日前完成立法工作，是避免出現「真空期」；而由於新口岸的內部裝修，以至通關設施仍在施工中，加上要做不同測試及人流管理，相信距離正式通關仍有一段時間。港區全國人大代表召集人、政制事務委員會主席陳勇期望，將來可以分階段逐步試用新口岸。