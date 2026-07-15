皇崗港方口岸獲授權本月31日啟用 粵港政府商定開通日期 適時公布

新皇崗口岸聯檢大樓的主體工程已基本完成，至於何時正式通關備受兩地關注。政府昨刊憲《皇崗口岸港方口岸區條例草案》落實中央的相關授權，為在重建後的皇崗口岸實施「一地兩檢」安排提供法律基礎。《條例草案》今日提交立法會首讀及二讀。國務院日前同意港方口岸在本月31日啟用，依照香港法律實施管轄，並由粵港兩地政府商定正式開通日期。

位於深圳福田區的新皇崗口岸是深港唯一24小時通關的旅檢口岸，也是全球最大的陸路口岸，並實施「一地兩檢」的通關安排，通關日期備受兩地關注。國務院在本月8日就啓用皇崗口岸港方口岸區及港方口岸區事項作出批覆，確定港方口岸區的具體坐標和面積，並同意港方口岸區由本月31日零時起啓用，並依照香港特區法律實施管轄，正式開通日期由粵港兩地政府商定。為確保中央的授權得以落實，特區政府有責任於本月31日前完成相關的本地立法工作。