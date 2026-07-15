DSE今放榜 誕14男10女狀元創新高 11人登超級狀元

近5.7萬名應屆中學文憑試(DSE)考生，努力成果將於今日揭盅。今年「狀元」及「超級狀元」人數再創新高，考評局公布有24名狀元考取6科5**及公民科達標的佳績，他們分別來自15間學校，當中11人更一併在數學延伸部分奪5**成為超級狀元。考評局指，文憑試採用水平參照評分，在難易度不變下狀元數目增加，反映考生整體能力提升。另外，今年有近1.6萬名日校考生考獲入讀本地學士學位課程的普遍入學要求，以1.3萬個大學聯招(JUPAS)資助學額推算，每個學位由約1.2名日校考生競爭。

DSE今日放榜，今年共有近5.7萬人參與考試，包括4.3萬名日校考生，他們分別來自416間學校。考評局表示，有15,973名考生在4個核心科目考獲「332A」成績，即中、英文科3級成績、數學科2級、公民與社會發展科達標，並在兩個選修科取得最少3級，符合升讀大學學士學位課程的普遍入學要求「332A33」，佔日校考生36.8%，人數比去年少2.5%，但仍高於過去5年的平均比例36.5%。 以1.3萬個JUPAS資助學額推算，即每約1.2名成績達普遍入學要求的日校考生爭一個位。同時，有近3.1萬名日校考生考獲「22222」成績，符合報讀本地副學士課程基本入學要求。

未有考生達「終極狀元」 考評局透露，今屆共有來自15間學校的14男10女成為狀元，這24名狀元均在3個核心和3個選修科目取得5**成績，以及公民科達標，當中有11人同時於數學延伸部分(M1或M2)考獲5**成績，成為超級狀元，不過就沒有獲得8科5**的「終極狀元」。今年狀元數目再創歷屆新高，考評局秘書長魏向東認為與試卷難易度無關，因為DSE採用水平參照評分，結果反映考生整體能力提升，又同意由只分「達標」與「不達標」的公民科取代通識教育科，有助學生投放更多時間到其他科目，使更多人奪高分。

中英文科獲最少3級成績比例跌 各個核心科目方面，今屆數學科考獲最少2級及公民科達標的日校考生比例，分別達八成多及九成多，兩者佔比均較去年增加，但中文科及英文科取得最少3級成績的比例就有所下降，分別比去年少2.2個百分點及0.5個百分點。考評局公開考試總監麥勁生表示，每屆考生在各方面能力不盡相同，並非每年都擁有同樣強項範疇，短時間內不同年份考生的成績有波動屬正常。考評局評核發展主管蔡筱坤稱，今年考生在中文卷一乙部課外篇章的表現較往年稍有進步，反而在甲部俗稱「範文」的指定篇章，表現就有點遜色。

另外，考評局已連續第三年在大灣區設立3個內地考試試點，今年有480名合資格港籍考生應考。魏向東被問到計劃是否將恆常化時，提到現正與兩地相關部門檢討安排，稍後會再公布新安排。特首李家超在社交平台向應屆考生打氣，認為無論選擇繼續升學、投身職場或探索新方向，都堅信大家可在不同崗位發揮所長。

DSE考試7宗作弊 33考生試場拍照成績被降級 今屆DSE共發現7宗在考試期間作弊的個案，全屬本地學校考生及自修生，其中3宗涉及核心科目。考評局調查後，已取消他們所有科目成績，但不便透露個案詳情，又強調個別嚴重違規只屬少數。當局又指，已提醒監考人員留意和檢查考生攜帶的電子裝置，應對考生透過人工智能作弊。 今年另有33名考生在試場內拍照，較去年多19人，當中有21人把條碼或照片上載互聯網，考生相關科目成績會被降級。考評局秘書長魏向東呼籲考生要詳閱考試守則，強調絕不容許入場後用電話「打卡」。考評局又發現1宗校本評核抄襲個案，有關視覺藝術科作品已被評為0分，其視藝科成績亦會降級。