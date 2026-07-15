消委會｜檢視24個寵物保險計劃　七成投保齡最高僅8歲或以下

近年有不少少寵物主人會購買寵物保險，以分擔寵物醫療開支及風險。消費者委員會比較市場上24個寵物保險計劃，發現部分計劃的保障項目較2023年進行同類市場調查時更趨細分，然而，這些新增保障為附加項目，未必屬計劃的基本保障範圍，投保人或需繳付額外保費，才可獲得相關保障。此外，受保障上限、分項賠償上限、自負額及共同保險比例等限制影響，即使同一品種、同一歲數，不同計劃的保費和保障水平仍可相距甚遠。另外，有19個計劃包括第三者責任保障，一般只涵蓋投保人須承擔的法律責任，未必包括滋擾、噪音或單純受驚等情況，部分亦可能與醫療保障共用限額或不包括法律費用。

消委會於今年年6月收集7間保險公司24個寵物保險計劃的資料和收費，整合後再交予相關保險公司核實。當中23個計劃以貓狗為承保對象，1個計劃則只為龜及鳥類提供保障。各計劃的年繳保費差距甚大，由約1,000元至14,000元，大部分計劃保費視乎寵物的品種、年齡、保障範圍，以及保障額而有所不同。

新保障元素部分屬附加項目須另繳保費 消委會除市場調查外，在其網站、「網上價格一覽通」及「油價資訊通」進行了一項小型問卷調查，訪問有飼養或計劃飼養寵物的消費者，以了解其投保情況、保費預算及選擇寵物保險時的主要考慮因素，共收回104份有效問卷。問卷調查發現，逾半寵物主人或準主人曾購買寵物保險或正考慮投保。當中77%受訪者投保主要是為了「減輕重大醫療突發事件的財務壓力」，遠高於把保險視之為「作為盡責寵物主人的安心保障」的10%，以及用作「補貼日常檢查及預防性護理」的8%，或反映市場對高昂診斷、重大疾病治療、手術開支及術後復康的保障需求日增。

是次市場調查發現，根據相關寵物保險險公司的回覆，與2023年比較，是次有計劃加入較新的保障元素，不只涵蓋一般診症、住院及手術費用。例如調高了總醫療保額；容許電腦斷層掃描（CT）或磁力共振掃描（MRI）等影像檢查費用可以在年度醫療保額內自由分配；或可加購附加保障，包括貓科傳染性腹膜炎（FIP）額外保額、腎衰竭現金保障，以及首次確診罹患心臟衰竭、中風等危疾的現金保障。此外，有1個計劃專門為121種龜鳥類提供保障。然而，消費者應留意部分相關保障或屬自選或附加保障，或需額外繳付保費；部分亦可能設有每次、每日、每年或終身賠償上限等限制。

17個計劃最高投保年齡為8歲或以下 大部分計劃會按寵物的年齡、品種或續保核保情況釐訂保費。以挪威牧羊犬按年繳方式投保為例，其9個計劃按承保寵物個別年齡列出保費。當中，2間保險公司共6個計劃的保費大致隨寵物年齡逐年上升；另1間公司的3個計劃的保費整體亦隨年齡增加，但6個月至1歲以下的保費則較1歲寵物為高；同1間公司的另外2個門診醫保計劃，則按不同年齡組別劃分保費，涵蓋至最高15歲。另外4間公司共12個計劃則主要列出承保至寵物8歲的保費或保費範圍，9歲或以上較高齡寵物續保時，須按個別情況核保，或由保險公司酌情審批。

寵物首次投保年齡上限方面，17個計劃的最高投保年齡為8歲，與2023年的情況相若，其餘7個接受年紀較大的寵物首次投保。當中2個計劃的最高投保年齡達12歲，屬各計劃中最高。其中13個列明可續保至12歲、13歲或15歲，其餘計劃續保時則不設年齡限制，或列明可終身每年續保。不過，部分較年長寵物續保時仍可能需要經核保審批。消費者投保前宜一併了解是否保證續保，以及保費會否因年齡、健康狀況或索償紀錄而調整，免失預算。

同品種同年齡就不同計劃 保費及投保人承擔金額有顯著變化 保險計劃的保障條款及限制均可能設有自負額或分項賠償上限，消委會以挪威牧羊犬為例，從各計劃中篩選出15個適用於模擬情景的綜合計劃作比較。結果顯示，保費較高的計劃，投保人最終自行承擔的金額並非必然較低；而各計劃的索償結果，亦會受每次門診賠償上限、全年索償次數限制、年度賠償上限及分項保障限額等因素影響。例如若受保寵物在5歲需於1年內接受5次相同門診治療，個別計劃的投保人所需累積承擔的金額會因上述因素而明顯增加。

部分計劃雖然在涉及門診的情景下，需自行承擔金額較低，但在涉及需要手術及住院大額醫療開支的情景時，其保費較低及自行承擔金額較低的優勢就會變得較不明顯；相對而言，一些計劃在涉及手術及住院等索償時，自行承擔的金額相對較低，其減輕投保人實際財政負擔的優勢因而更爲明顯。部分計劃於受保寵物年滿14歲後，便不再屬承保或續保範圍。總括而言，選購寵物保險不應只根據單一醫療情景作比較，消費者宜綜合考慮所需保費、在不同年齡及醫療情況下的保障效果等多項因素，從而評估計劃是否切合自身需要。